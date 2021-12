Pakket met foto’s, stamboom en liefdesbrief vindt rechtmatige eigenaar terug

Zaterdag vond een Oostends koppel een pakket met allerhande oude en recentere foto’s onder een boomstam in Raversijde. Het koppel lanceerde een oproep om de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Met succes, want familie van de eigenaar liet weten dat Dries Demoen wel eens de eigenaar kon zijn.

Toen Cedric Catrysse (36) en Tiffany Windelinckx (32) zaterdag van Oostende naar Middelkerke fietsten zagen ze op onder een boomstam een mysterieus pakket liggen. Die bleken heel wat oude en recentere foto’s, maar ook een stamboom en een liefdesbrief te bevatten. Die blijken nu Dries Demoen, een tachtiger uit Oostende, toe te behoren. Cedric en Tiffany bezorgden de man – die zelfs niet op de hoogte was dat hij het pakket was verloren – het pakket met veel liefde terug.

“Ik moet het op mijn fiets gelegd hebben en het moet eraf gevallen zijn”, zegt de man. “Ik herinner me dat we repetitie hadden met ons koortje en dat dat in Raversijde was. Ik kan me echter niet herinneren dat ik het ergens achtergelaten heb. Ik zou er op een dag naar zoeken en zou het niet meer vinden. Daar zou ik erg van aangedaan geweest zijn, want het heeft me veel tijd en moeite gekost om alles te verzamelen.”

Cedric en Tiffany, eerlijk als ze zijn, brachten het pakket woensdag terug bij Dries. “We zijn blij dat we die man konden herenigen met zijn pakketje”, klinkt het bij het koppel.