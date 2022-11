Pakkende herdenking van gesneuvelde RAF commandant

In Wevelgem werden op zaterdag 5 november, in aanwezigheid van familieleden, RAF Squadron Leader Philip Rex Bar en zijn bemanningsleden herdacht aan het monument bij de Koortskapel.

In 1942 woedde de Tweede Wereldoorlog volop. Vanuit Groot-Brittannië bestookten de geallieerden belangrijke knooppunten van de bezetter. Op 7 november 1942 vertrokken Philip Rex Barr, 24 jaar, Walter Barfod, 29, Thomas Trotter, 27, en Neil Surmont Hunter Philips, 32(RCAF), om het rangeerstation in Kortrijk te bombarderen. Ze vlogen met hun Boston III bommenwerper in een groep van drie door de zwaarbewolkte lucht. Twee andere secties hadden de cokeovens van Zeebrugge en de elektriciteitscentrale van Zwevegem als doel. Het team was ervaren en vloog al herhaaldelijk samen in de Boston Z 2157.

Als het vliegtuig boven het bezette Wevelgemse vliegveld uit de scherming van de wolken daalde, werd het opgemerkt en beschoten door een Duits snelvuurkanon. De Boston bommenwerper werd in een motor geraakt door een luchtafweergranaat en verloor hoogte. Op het terrein van het vliegveld raakte het enkele kabels en sloeg te pletter tegen een benzinewagen. De vuurzee liet de bemanning geen kans.

Herdenking

De erfgoedvereniging Wibilinga en luchtvaartvereniging FAS vinden het belangrijk dat de oorlog niet wordt vergeten. Dominique Demey en Lothair Vanoverbeke leidden de ceremonie in aanwezigheid van Jeremy en Charlotte Barr, en zoon Freddie. Squadron Leader Barr DFC was de broer van hun grootvader. “Zeker in tijden van oorlog zoals vandaag, is het belangrijk om zij die gesneuveld zijn om onze waarden en vrijheden overeind te houden, te herdenken”, luidt de boodschap.

Het was twintig jaar geleden dat er aan de Koortskapel, de buurt waar het vliegtuig neerstortte, een herdenkingsmonument werd onthuld in de vorm van het staartstuk van het vliegtuig. Verschillende instanties legden een krans neer aan het monument. De last post en ingetogen doedelzakklanken zorgden voor de ingetogen sfeer. Jeremy Barr was onder de indruk: “Het mag dan zo lang geleden zijn, het verhaal is zeker gekend bij de familie, maar we hebben zeker bijgeleerd over de vele details van wat er gebeurd is. Het is voor ons de eerste keer dat we hier zijn en het maakt wel indruk. We waarderen ook de inzet van zovelen bij deze herdenking.” (HVDB)