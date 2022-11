Pakjesavond in de Westhoek

Uitzonderlijk vond u deze krant al op donderdagmorgen in uw brievenbus en dat heeft natuurlijk alles te maken met de feestdag van 11 november op vrijdag.

Wapenstilstand, maar voor gezinnen uit de Westhoek met (jonge) kinderen toch vooral Sint-Maarten. Niets gaat boven een verbaasd kindergezicht wanneer de zoon of dochter ‘s morgens de deur van de woonkamer opent en merkt dat de Sint langsgeweest is.

Ook bij ons thuis draait het al wekenlang alleen maar rond de komst van de goedheilig man en zijn hulpje. Van ‘Zie ginds komt de stoomboot’ tot ‘Hoor wie klopt daar, kinderen’… Het hele repertoire passeert zowat dagelijks de revue. Als ze het zelf niet zingen, dan bekijken ze er wel een filmpje van op YouTube. En ja, ook bij ons thuis wordt nog regelmatig van ‘Zwarte Piet, wiedewiedewiet’ gedaan. In tegenstelling tot elders in het land lijkt de hele discussie rond de kleur van Piet in de Westhoek geruisloos te passeren. Ook vanavond – ‘pakjesavond’ zoals ze het in Nederland zo mooi noemen – wordt bij de intrede van de Sint in Ieper weer voor pikzwarte Pieten gekozen. In Kortrijk stonden enkele politieke partijen daarover recent nog lijnrecht tegenover elkaar, in Ieper lijkt niemand er echt aanstoot aan te nemen.

Maar dat het ook anders kan, werd zondag onder andere bewezen in cultuurcentrum Het Perron. Met onze twee bengels woonden we er de Zotte Pietenshow bij, een organisatie van de ouderraad van de vrije basisschool Immaculata. Daar werd wél gekozen voor roetpieten, maar net voldoende om de magie levendig te houden. En alles wat ‘zwart’ was, werd ‘zot’. Geen kind die erom maalde, jong en oud genoot van de voorstelling en ging nadien vrolijk op de foto met de Sint en zijn Zotte Pieten. Wie het wil meemaken, krijgt straks nog een herkansing. Op zaterdag 26 november zijn de Sint, de Zotte Pieten en hun helper Boris namelijk te gast in de Polderhalle in Diksmuide. En zingt iedereen samen ‘Zotte Piet, wiedewiedewiet’…