Pakje geleverd… op vensterbank op de eerste verdieping: “Werkt Spider-man nu bij de pakjesdienst?”

Een koerierdienst die net langskomt wanneer je niet thuis bent: het is altijd vervelend. Soms wordt een pakje bij de buren achtergelaten, soms zelfs ergens verdoken aan je huis. Pieterjan Vinck uit Brugge kreeg dinsdag zijn pakje op een heel speciale plek geleverd: op de vensterbank op de eerste verdieping!

“Toen mijn vriendin thuiskwam en het pakje zag liggen, stuurde ze een foto en een berichtje met zevenendertig vraagtekens”, vertelt hij. “Onze eerste reactie was: hoe raakte die man daar? Allicht moet hij op het dakje boven de voordeur gesprongen zijn en zo tot bij de vensterbank geraakt zijn. Maar het bizarre: iets verder in Sint-Jozef gebeurde krek hetzelfde, maar dat huis heeft géén afdakje. Werkt Spider-man nu bij de pakjesdienst?”

Pieterjan vroeg intussen meer informatie aan de klantendienst van de firma. “Het was nu ‘maar’ een adventskalender. Maar wat als dat een kostbaar pakket was? Of breekbaar? Een regenbui of een windstootje en het pakje was stuk.”