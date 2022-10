Pakistaanse gemeenschap in Oostende organiseert benefiet voor door watersnood getroffen landgenoten

De Pakistaanse gemeenschap in Oostende organiseert komende zaterdag een van verschillende activiteiten om de slachtoffers van de watersnood van afgelopen zomer in Pakistan, te steunen. “Ook in 2010 hebben we dergelijke acties georganiseerd”, klinkt het.

Door hevige regenval staat sinds afgelopen zomer een derde van Pakistan onder water. Dorpen werden weggespoeld en de watersnood treft maar liefst 33 miljoen mensen in het land. De Pakistaanse gemeenschap wil iets doen om hun landgenoten te helpen.

Rukhsana Zubair (42) uit Bredene is de trekker van het initiatief en hoopt zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. “We gaan komende zaterdag verschillende hapjes maken en aanbieden in De Klisse”, vertelt ze. “Er zal tevens een infostand zijn met alle info rond Pakistan, je zal er iets kunnen eten en drinken, er is een kleine rommelmarkt en de kindjes kunnen er geschminkt worden.”

Ook al in 2010

Ook in 2010 kreeg het land al eens te maken met watersnood. “Ook dan hebben we heel wat in het werk gesteld om onze landgenoten te helpen”, vervolgt Rukhsana. “We zamelden dan 10.000 euro in. Dat bedrag willen we deze keer graag overtreffen. Naast de activiteiten – er volgen er na die van zaterdag nog – hebben we in verschillende winkels enkele spaarpotjes geplaatst om wat extra geld in te zamelen. Bovendien werd er een Facebookpagina aangemaakt: Steun Pakistan.”

“Mensen hoeven trouwens geen schrik te hebben dat het geld niet goed besteed zal worden, want we kunnen alles perfect opvolgen en worden constant op de hoogte gehouden. Ons land is in het verleden niet altijd even positief in het nieuws gekomen, maar de mensen die er wonen, zijn ook maar mensen zoals wij allemaal. Gezinnen met kinderen, moeders, vaders, grootouders… We willen die mensen helpen.”

(JRO)

Wie de Pakistaanse gemeenschap wil steunen, kan op zaterdag 8 oktober van 14 tot 18 uur terecht in De Klisse, Vredestraat 37.