Paella-avond in Varsenare ten voordele van ziekenhuis in Gambia

Op vrijdag 24 november heeft bij wijnhandel El Pozo in Varsenare een paella-avond plaats ten voordele van het Pirang Health Center in Gambia. “Ik heb in 2019 de ‘Antwerpen Banjul Challenge’ gereden en was er geraakt door de armoede in Gambia”, zegt initiatiefneemster Carine Depickere.

Samen met haar nicht Linda Lami reed Carine uit Brugge in 2019 de gesponsorde toertocht van 7.200 kilometer waarmee goede doelen gesteund werden in het Afrikaanse land Gambia. Carine en Linda waren eerder al samen naar Gambia op vakantie geweest en hadden er een grote liefde opgevat voor het land.

“Het leek ons boeiend om samen zo’n toertocht met een terreinwagen te ondernemen en tegelijk een goed doel te steunen”, vertelt Carine. Ze kozen voor het Pirang Health Center als goede doel en doorkruisten zeven landen om uiteindelijk aan te komen in Gambia. Met het ingezamelde geld door de toertocht financierden ze onder meer de installatie van nieuwe elektriciteit.

Door corona kon de sponsortocht de twee daaropvolgende jaren niet doorgaan maar in 2022 hebben Carine en Linda het ziekenhuis dan wel weer bezocht. “Mijn nicht is spijtig genoeg onverwacht overleden in november 2022 maar samen met mijn man Piet Somers wil ik de ondersteuning van het ziekenhuis en van vijf families daar wel verder zetten”, vertelt Carine.

“Op 24 november organiseren we opnieuw een paella-avond bij wijnhandel El Pozo in Varsenare maar die is reeds uitverkocht. Met de opbrengst, en met deze van de koekjesverkoop in het voorjaar, willen we een nieuw stevig dak voor de kraamafdeling financieren. Via de organisatie Benegambia sturen we via containerschepen overigens ook doorheen het jaar hulpgoederen naar een aantal families.”