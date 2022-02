Padelparkin Diksmuide vernield door storm Eunice: “Hopelijk kunnen stages in paasvakantie doorgaan”

Storm Eunice zorgde gisteren voor bijzonder veel schade aan het gloednieuwe padelpark van De Maene, gelegen op sportsite De Pluimen in Diksmuide. Tussen 14 en 15 uur bliezen inbeukende rukwinden daar de glazen omheining van het padelpark stuk. Later ging ook de achterste constructie van een veld mee naar beneden. Doordat de wind daarna nog meer vrij spel had brak de uren daarna nog meer glas af. De hele site lag bezaaid met glas. Het park is nog maar enkele maanden open en kostte liefst 110.000 euro. Voor padelclub De Maene een kleine ramp.

“We zijn natuurlijk blij dat er niemand gewond raakte door het rondvliegende glas maar dit is voor onze club toch een kleine ramp”, zegt Thomas Bal (41), bestuurslid van De Maene. “Eigenlijk zijn we nog maar vier maanden open nadat we startten op 1 oktober. Het was toen een race tegen de tijd om klaar te zijn om samen ook de grote opening van de nieuwe tennishal te vieren. De padelvelden waren nog maar klaar tegen de openingsavond. En sinds 1 januari nog maar zij we gestart met padellessen. Ook voor kinderen.”

“De inschrijvingen voor de paasvakantie liepen zeer vlot binnen en daar zouden we ook stages voorzien voor kinderen en lessen geven. Of dat zal kunnen doorgaan is nog onzeker. We hadden intussen al contact met de aannemer die zaterdag zal de schade komen opmeten. En daarna moet eerst al het glas opgeruimd worden. Daarna zal een bestel voor het herstel gemaakt moeten worden. Wie verantwoordelijk is voor de kosten van het herstel is nog niet duidelijk. Iemand van ons bestuur zit in de verzekeringen en zou al eens nagaan hoe dit in elkaar zit. In ieder geval hopen we snel met onze mooie sport op onze prachtige velden te kunnen herstarten want iedereen keek hier geweldig naar uit”, besluit Thomas. (JH)