Padelclub ’t Ghistelehof eert Franck Berrier met nieuwe hal

Padelclub ’t Ghistelehof heeft er een gloednieuwe padelhal bij. Vier binnenterreinen moeten de leden de kans geven om op elk moment droog en windvrij te spelen. De nieuwe hal werd genoemd naar Franck Berrier, de 37-jarige ex-voetballer die stierf tijdens een partijtje padel. “Franck was lid in onze club. Het leek ons bijna logisch om de hal zijn naam te geven”, zegt voorzitter Jesse Vanhoutte.

De Franck Berrier-hal. Zo heet de nieuwste aanwinst van padelclub ’t Ghistelehof in Gistel. Drie overdekte padelterreinen met een speciale overkapping zorgen ervoor dat de leden op elk moment kunnen spelen. Het is pas sinds een viertal dagen open. “Hier zijn we niet afhankelijk van de weersomstandigheden”, zegt voorzitter Jesse Vanhoutte. “De constructie is zo opgebouwd dat er geen regen of wind binnen kan. Maar de overkapping is tegelijkertijd luchtdoorlatend. Zo vermijden we dat het in de zomer te warm zou worden.”

’t Ghistelehof startte als tennisclub en is dat nog steeds. Maar voorzitter Jesse sprong al snel op de padel-trein toen die passeerde. Ondertussen liggen er dan ook al vijf terreinen buiten. Maar om de leden nu op elk moment de kans te geven om een balletje te slaan, kwam de speciale hal er nu. “We willen vooruitgaan. En dat doen we beetje bij beetje. Het is niet zo dat we het tennisgedeelte verwaarlozen. Maar de realiteit is vandaag wel dat heel wat mensen ook de smaak van het padellen te pakken hebben”, zegt hij.

Het idee voor de speciale hal kreeg Jesse in Portugal. Maar het concept werd uiteindelijk toch uniek. Hij zat er zelfs samen voor met een man die normaal serres maakt. “Het is echt zelf bedacht”, zegt hij. “Ik had een idee in mijn hoofd. Met een golvend dak, bijvoorbeeld. En uiteindelijk is het echt zo geworden. Dus daar ben ik best fier op. We hebben het zelf uitgewerkt en dat maakt het in mijn ogen extra speciaal.”

En ook de naam van de nieuwe hal zorgt voor een toegevoegde waarde. Want dat is op die manier een eerbetoon aan Franck Berrier. De ex-voetballer bij onder andere KV Oostende en Zulte Waregem, stierf in augustus bij een onschuldig partijtje padel. Hij was amper 37 jaar, maar kampte wel met hartproblemen. Een hartstilstand werd hem uiteindelijk fataal. Jesse kende Franck aanvankelijk vanuit zijn functie als osteopaat bij KV Oostende. “We waren eigenlijk vrienden. Met de ploeg kwamen ze eerder al eens bij ons spelen. En Franck was meteen verkocht aan het spelletje. Dus na zijn carrière sloot hij zich bij ons aan.”

Jesse koestert enkel mooie herinneringen aan de Fransman. “Hij was echt tegen iedereen vriendelijk en hij speelde met iedereen. Zelfs iemand die er niets van bakte, zou hij zomaar onder zijn vleugels genomen hebben. Hij was echt een crème van een gast”, vertelt hij. “Het nieuws van zijn overlijden sloeg op de club dan ook in als een bom. Nu de nieuwe hal klaar is, leek het me de gepaste manier om hem te eren. Dus ik vroeg aan zijn vrouw of we het complex naar hem mochten noemen. Zij stond daar voor open en nu willen we hier binnenkort ook wel een foto of zo van hem hangen.”

Als u ook eens in de Franck Berrier-hal wil spelen kan dat. Want ook niet-leden kunnen tegen betaling op de terreinen komen spelen. (TL)