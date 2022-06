Padelclub Passe-Partout op site van Deknudt Frames officieel geopend: “Toffe sfeer en veel enthousiasme”

Op de site van Deknudt Frames aan de Breestraat werd de nieuwe padelclub Passe-Partout officieel geopend. “Na een half jaar werking stellen we het opperbest. Padel is niet langer een hype, maar een vaste sport geworden”, stelt Thijs Deknudt, die samen met zijn broer Bruno Deknudt de drijvende kracht is achter Passe-Partout.

Padelclub Passe-Partout werd officieel geopend. Van links naar rechts bemerk je Ronny Vanmaele en Tania Goessaert, Bruno Deknudt en Sabine Michiels, Claude Croes en Evelyne Baert, Thijs Deknudt en Lies Budiharto. (Foto DRD)

Gooi tennis en squash in een mixer en je krijgt padel. In ons land heeft de nieuwe sport zijn opgang al een tijdje ingezet. De padelclubs schoten de jongste vijf jaar als paddenstoelen uit de grond. In Spanje is het, na het voetbal, inmiddels de tweede nationale sport. In Deerlijk kun je om padel te spelen terecht bij de club Passe-Partout, die drie outdoorvelden ter beschikking heeft op de site van Deknudt Frames.

Om het werkbaar te houden, beperken we ons tot 160 leden

“We zijn al een half jaar padel aan het spelen. Het was meer dan tijd om de club officieel te openen”, verduidelijkte Thijs Deknudt. “Het heeft een beetje geduurd, maar dat was vooral te wijten aan de te drukke agenda van onze burgemeester en schepenen. Ik wil in eerste instantie mijn broer Bruno bedanken omdat hij in mijn idee geloofde en bereid was om ervoor te gaan. Hij speelde nog geen padel en na bijna 100 jaar fotokaders maken, lag een padelclub wel een stuk buiten onze comfortzone. Ondertussen speelt hij ook minstens één keer per week en heeft hij de smaak meer dan te pakken. Woorden van dank ook voor het schepencollege van Deerlijk, dat oor had voor ons project en ervan overtuigd was dat dit een geschikte locatie was voor padel in Deerlijk. We zijn niet in een woongebied gelegen, wel in een industriezone. We kunnen hier niemand storen. De bereikbaarheid is top en we hebben parkeermogelijkheden in overvloed. Zeg maar een ideale ligging. We zijn zes maanden bezig en we kregen tot nu toe nul klachten.”

Prima sfeer

“Meer en meer bedrijven zetten in op de gezondheid van hun medewerkers. Wij maakten een speciaal abonnement voor bedrijven om hen de mogelijkheid te bieden om met gelijk wie van het bedrijf over de middag te komen padellen. Zowat 75 procent is voor het hele jaar volgeboekt door verschillende bedrijven uit de buurt. Nog eens een bewijs dat we echt wel op de juiste plaats zitten met onze club. Mijn laatste dankwoorden gaan naar onze sponsors die mee in ons project wilden stappen. Het succes van padel is groot. Vlot kunnen reserveren, vinden wij heel belangrijk. Daarom willen we ons ledenaantal beperken tot 160. Dat maakt het heel goed werkbaar. We zijn goed gestart in de competitie en schreven met zeven ploegen in voor de interclub. Van 4 tot 10 juli organiseren we ons eerste open tornooi. Er heerst een toffe sfeer in onze club en dat is vooral te danken aan het grote enthousiasme van onze leden.”

Meer info is te verkrijgen via volgend e-mailadres: bestuur@padelpassepartout.be