Padelclub Michelsberg verhuurt velden voor Oekraïne 12-12: “Willen die mensen helpen”

Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 organiseert padelclub Michelsberg uit Spiere-Helkijn een weekend vol padel voor het goeie doel. De opbrengst gaat integraal naar Oekraïne 12-12.

Franckie Vermoere (60), woonachtig in Orroir, stichtte vorige zomer Padelclub Michelsberg op het nieuw centrum van Spiere Helkijn. De inmiddels al 120 leden kunnen gebruik maken van 2 verzorgde paddelterreinen. Daarnaast kunnen bezoekers en of nieuwsgierigen van op de gemeente en de omgeving langskomen voor een partijtje padel.

Met een succesvolle eerste editie ‘Meet Padel’ en een volgeboekt lessenvolgsysteem heeft de club al enkele initiatieven op haar naam staan. Nu komt daar een actie voor Oekraïne bij. “Het concept is eigenlijk heel simpel. De mensen komen padellen en het huurgeld wordt integraal doorgestort naar de organisatie Oekraïne 12-12” , verklaart Franckie. “Voor 9 euro per persoon kan je anderhalf uur komen spelen. Zelfs wanneer je nog nooit gespeeld hebt, ben je meer dan welkom. Wie er niet zoveel aan vindt, gaat toch met een goed gevoel naar huis. Je hebt je steentje bijgedragen”, knipoogt de enthousiaste organisator. Uiteraard hoopt de club op zoveel mogelijk deelnemers: “Iedereen is welkom, van mij mogen de mensen van heel België afkomen om hier hun wedstrijdje padel te spelen.”

Als je die beelden op tv ziet voorbijkomen denk je toch bij jezelf: dit is niet menselijk

De oorlog in Oekraïne raakte ook bij Franckie een gevoelige snaar. “Ik ben niet zo’n overdreven emotioneel gevoelig mens. Maar als je die beelden op tv ziet voorbijkomen denk je toch bij jezelf: dit is niet menselijk. Op deze manier proberen we ons in te zetten om deze mensen te helpen. In plaats van bij je gebruikelijke club te gaan padellen kan je eenmalig afzakken naar Spiere-Helkijn. Kijk, het is wel iets om zomaar ergens 50 euro te storen. Het interessante is dat je er hier nog iets voor in de plaats krijgt.”

Ook de voor supporters is iets voorzien. “De cafetaria zal gedurende het hele weekend open zijn. De mensen die niet meteen behoefte hebben om een wedstrijdje te spelen mogen ook een vrije bijdrage doen op ons rekeningnummer. Uiteraard mogen ook bedrijven een sponsorbijdrage leveren. De cafetaria zal ook een deel van de inkomsten doorstorten.”

Nog toekomstplannen

Ook in de toekomst zal de Padelclub zich verder ontwikkelen. Op 1 mei staat een nieuwe ‘Meet Padel’ op het programma. “We hopen alvast weer op een geslaagde editie. Iedereen die zich geroepen voelt om gratis een balletje te komen slaan is meer dan welkom. Er zullen ook instructeurs aanwezig zijn om een woordje uitleg te geven.” De Meet Padel gaat door van 10u – 12u. (SV)

Padelclub Michelsberg is open op zaterdag en zondag, tussen 8.30 uur en 23 uur. Reserven kan via de website: https://www.padelmichelsberg.be/