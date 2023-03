Padel- en petanquecomplex GARRINCHA in Heule is geopend

Het grootste indoor padel- en petanquecomplex van West-Vlaanderen op de sportsite Wembley in Heule is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van schepen van sport Wouter Allijns en burgemeester Ruth Vandenberghe, en met een demonstratiewedstrijd van P1000 topspelers.

GARRINCHA heeft negen padelvelden en achttien petanqueterreinen. De sportende Kortrijkzaan kan nagenieten in de hippe sportbar en zuidgericht terras. “We zijn ervan overtuigd dat sport mensen bij elkaar brengt. We willen een thuisbasis zijn voor ervaren, maar ook voor vrijblijvende sporters. Een plaats waar zowel jong en oud kunnen genieten van de beste sportomstandigheden. Daarnaast zouden we GARRINCHA niet zijn, moesten we ons niet focussen op het uitbouwen van een sportieve community door tal van leuke evenementen te organiseren naast het verhuren van de terreinen. Korte intensieve tornooitjes, initiaties en lessen, bedrijfstornooien, enzovoort. We organiseren het allemaal”, zeggen enthousiaste zaakvoerders Frederic Meurisse en Philippe Ombregt.

Je hoeft geen lid te zijn om een plein te reserveren, ook materiaal kan ter plaatse bekomen worden. “De komende twee weken kan iedereen gratis een veld reserveren, maar je moet snel zijn, er zijn niet veel plaatsen meer over. Deze hal is de eerste in België die specifiek gebouwd werd voor padel. Meer nog, er zijn camera’s aanwezig voor wie de match wil opnemen om later te bekijken”, zegt Allijns.

GARRINCHA is elke dag open van 10 uur tot middernacht. Buiten deze uren kan toegang verleend worden met een code. Reserveer je sportveld via www.garrincha.be.