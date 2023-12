Packo Cooling legde in 2023 de boeken neer

Op maandag 27 februari legde Packo Cooling voor de ondernemingsrechtbank de boeken neer. Tachtig werknemers verloren hun job. “Dit doet pijn, Packo was een begrip in Zedelgem”, zeggen burgemeester Annick Vermeulen en economieschepen Ann Devriendt.

Met de sluiting van Packo Cooling, fabrikant van melkkoeltanks, kwam een einde aan meer dan honderd jaar industriële geschiedenis in Zedelgem. Want in 1918, na WO I, begon Charlos Packo als smidse in de Torhoutsesteenweg die de lokale boeren bevoorraadde met landbouwgereedschappen.

Corona

Volgens Steven Ven Eeckhoutte, secretaris van ABVV-metaal, was Packo op zoek naar een overnemer: “Er waren gesprekken bezig. De directie heeft echt wel zijn best gedaan om een overnemer te vinden. Maar vorige week vrijdag zijn die onderhandelingen plots afgesprongen. Packo Cooling fabriceerde nochtans een mooi product. Maar het bedrijf had te weinig cashflow om de boel draaiende te houden. Er hebben externe factoren meegespeeld. Er was corona en er is de oorlog in Oekraïne.”

Rusland

“Rusland was een belangrijke afzetmarkt voor Packo Cooling, die is door die oorlog grotendeels weggevallen. En dan is er nog het stikstofdossier, waardoor een aantal landbouwers in Nederland en België niet meer geneigd zijn te investeren. Al die factoren samen hebben het Zedelgems bedrijf de das omgedaan”, aldus Steven Van Eeckhoutte. Schepen voor Lokale Economie Ann Devriendt betreurt dat de firma de boeken neergelegd heeft: “Als gemeente heb je dat natuurlijk niet in de hand. Dit kwam ook voor de gemeente héél onverwacht. Packo is steeds een begrip geweest in Zedelgem. Zeker omdat dit bedrijf ook in de metaalverwerking aanwezig was, waarvoor Zedelgem uiteindelijk héél bekend is. Temeer nog als het een KMO betreft met een aanzienlijke tewerkstelling, doet dit pijn. Ikzelf was ook écht geschrokken omdat de firma Packo mij goed gekend is. Ik heb er namelijk tijdens mijn studies twee jaar na elkaar mijn oriënterende en mijn projectstage gedaan en mijn thesis over melkkoeltanks gemaakt. Over het neerleggen van de boeken heb ik niet veel informatie gekregen.”

Gistel

“Het eerste wat je je afvraagt is wat nu met de mensen die ze tewerkstellen. Toch vernam ik dat de meeste mensen op zéér korte termijn nieuw werk hadden. Ondertussen heeft een vroegere verdeler van Packo blijkbaar alle machines opgekocht en is die opnieuw begonnen met de productie van melkkoeltanks in Gistel. Naar ik hoor zijn ondertussen alweer héél wat mensen die er vroeger werkten, opnieuw naar deze firma overgestapt. Dat zou dus voor de werknemers goed zitten. Wat ik ook te horen kreeg, is dat de gebouwen zouden opgekocht zijn. Dus ook wij zijn benieuwd wat er op de site zal gebeuren. Die heeft in ieder geval héél veel potentieel”, aldus Annick Devriendt.

Kritisch

Burgemeester Annick Vermeulen plaatst kritische kanttekeningen: “Zedelgem biedt in de regio vlakbij een grotere stad als Brugge zeker werkgelegenheid in bedrijven. Bovendien is metaalproductie verankerd in de Zedelgemse grond bij manier van spreken, we zijn ervoor gekend. Het is dan ook zeer pijnlijk dat het bedrijf Packo hier de boeken heeft toegedaan en dan bedoel ik ook vooral voor de personeelsleden. Packo was hier een traditioneel bekende metaalproductie-eenheid. Dat het bedrijf er niet meer is, is bijzonder spijtig.”

Meer betrokken

Als lokale overheid meer betrokken zijn bij zo’n procedure wanneer bedrijven op je grondgebied onder curatele geplaatst worden, is iets waar wij vragende partij voor zijn, maar juridisch is de marge daar zo goed als nihil. Meedenken over oplossingen voor het personeel zou nochtans nuttig kunnen zijn”, klonk het bij de burgemeester.