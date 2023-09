Pablo Annys: “Ik ben niet tegen een Brugse ziekenhuisfusie”

“Ik ben niet tegen een Brugse ziekenhuisfusie, maar er moet een draagvlak zijn aan beide kanten”, verklaarde schepen Pablo Annys (Vooruit), de voorzitter van het AZ Sint-Jan tijdens de gemeenteraad.

Yves Buysse (VB) polste naar de stand van zaken in het Brugs ziekenhuisdossier: “Het defusie traject met Henri Serruys in Oostende verloopt niet van een leien dakje. Het AZ Sint-Jan vroeg een compensatie voor de 100 miljoen euro die in het Oostendse ziekenhuis geïnvesteerd werden.”

“Blijft een echte fusie met AZ Sint-Lucas een droom? CD&V geeft met een rondvraag op Facebook de indruk dat dit dossier in een stroomversnelling is geraakt. Of is het pesten van de coalitiepartner Vooruit?”

Knelpunten

Volgens schepen Pablo Annys zijn er nog drie knelpunten in de ‘defusie’ met het Henri Serruys ziekenhuis, die in fase verloopt: “De vergoeding voor gepensioneerden, de 35 miljoen euro aan niet afgeschreven investeringen en twintig ziekenhuisbedden die AZ Sint-Jan toebehoren.”

“Wat de toekomst betreft, hebben de vier ziekenhuizen van het KOM4 netwerk (AZ Sint-Jan, AZ Sint-Lucas, AZ Alma en het revalidatieziekenhuis BZIO) samen een zorgstrategisch plan geschreven, er is de intentie tot een contractuele samenwerking. En de Facebook-enquête van CD&V? Elke politieke partij maakt reclame op de sociale media, ook die van het Vlaams Belang zij niet altijd even geslaagd.”

Fusie

Doenja Van Belleghem (CD&V) repliceerde: “Onze partij blijft voorstander van één sterk Brugs ziekenhuis met innovatieve en betaalbare zorg.”

Zijk kreeg steun van Pol Van Den Driessche (N-VA): “Ook onze partij wenst een fusie, dat gaapt als een oven. Waarom kant de voorzitter van het AZ Sint-Jan zich daar halsstarrig tegen?”

Pablo Annys kreeg het laatste woord: “Ik heb nooit gezegd dat ik tegen een fusie ben, maar er moet hiervoor een draagvlak zijn aan beide kanten. Nu gaan de raden van bestuur van de vier ziekenhuizen voluit voor samenwerking via KOM4. Dat is hun prioriteit.”