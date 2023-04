Paasstripbeurs is feest voor verzamelaars

Chris Cordier (64), de grootste stripfanaat van Middelkerke, organiseert van 8 tot 16 april een speciale paasstripbeurs. “We zijn teruggekeerd naar onze roots van zoveel jaar geleden, ook een beetje uit financiële noodzaak” zegt Chris.

“Een tent plaatsen in de zomer is onbetaalbaar geworden. Deze 39ste editie wordt wel een specialleke”, lacht hij. “Bezoekers zullen hier naast een 6.000 Engelstalige comics ook 20.000 Nederlandstalige exemplaren kunnen aankopen.” In de stripwereld zijn vooral de exemplaren van eerste druk gegeerd, en die gaan voor behoorlijk veel geld van de hand. “Speciale luxe edities zijn eveneens gegeerd bij verzamelaars en die bieden we tegen een betaalbare prijs aan. Neem nu bijvoorbeeld ‘De charmante koffiepot’ uit de reeks van Suske en Wiske. De nieuwe cover zal verkrijgbaar zijn in Middelkerke, nu in kleur en op groot formaat met hardcover. Er worden slechts 170 exemplaren aangeboden voor de prijs van 136,74 euro. Maar je kan hier ook albums voor drie euro kopen”, zegt Chris.

Er zijn heel wat signeersessies voorzien. Balthazar Boma (FC De Kampioenen) komt op paasmaandag 10 april. Wim Swerts (Vertongen & Co, Samson en Gert, Plop), komt op 8 en 9 april samen met Steve Van Bael (Kiekeboe, Nachtwacht). Nicolas Verhaeghe (Miko & Co) komt op 8 april en 16 april. Charles Cambré (Amoras, Pinanti United, Robbedoes, Filip en Mathilde) op 15 en 16 april en Dieter Steenhaut (Jommeke) op 10 ,14 en 15 april.

(PG)

Paasstripbeurs Middelkerke van 8 tot 16 april in De Branding van 10 tot 12.30 en van 13 tot 17 uur gratis toegang.