Paasprogramma in Diksmuide: speuren, spelen, rapen en foor

Diksmuide wordt tijdens de paasvakantie volledig ondergedompeld in de paassfeer. Speuren bij de handelaars, eitjes rapen, de jaarlijkse paasfoor…: kortom, paaspret voor groot en klein.

De etalagewedstrijd in de stad loopt van 1 tot en met 19 april. Tijdens die periode is het speuren naar paashaasjes, verstopt in de etalages van de winkels. Wie ze allemaal vindt, maakt kans op een leuke prijs. Een deelnameformulier kun je krijgen bij de handelaars en bij de dienst Toerisme. Alle hazen gevonden? Deponeer je formulier ten laatste 20 april in de rode brievenbus op de Grote Markt. Wie gewonnen heeft, wordt verwittigd.

Op zondag 2 april is er heel wat te beleven in zwembad De Pluimen. Wat dacht je van een hindernissenparcours in het water? Of gaat je voorkeur naar Balance Battle? Wie het liever wat rustiger aan doet, kan deelnemen aan de letterzoektocht. Letterzoektocht en hindernissenparcours zijn er van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Balance Battle is er enkel in de namiddag.

Op zaterdag 8 april tussen 14 uur en 18.30 uur helpt de paashaas de kleinsten paaseieren rapen. Als je een eitje vindt waarin een ticket zit, heb je een kaartje voor de paasfoor of een Diksmuidebon van 10 euro gewonnen. Wie wil deelnemen, betaalt 1 euro (0.20 euro via kansentarief), wel even vooraf inschrijven, betalen en je tijdsblok reserveren via www.bezoekdiksmuide.be; enkel de kinderen hebben een ticket nodig en per kind mag één begeleider mee op het parcours van de paaseierenraap.

De jaarlijkse paasfoor strijkt weer neer op de Grote Markt, van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 april. Schietkramen en botsauto’s, oliebollen en draaimolen, muziek en heel wat meer zullen groot en klein verwelkomen.

Op zaterdag 8 april is er boerenmarkt van 13 tot 17 uur. De paaseierenraap met de paashaas loopt van 13 tot 18.30 uur. De paasfoor opent om 15 uur. Tussen 13.30 en 19.30 uur kunnen de tickets van de paaseierenraap ingeruild worden. Op zondag 9 april opent de paasfoor om 15 uur. Een feestelijke paasmarkt in het centrum van Diksmuide start op maandag 10 april om 8.30 uur en duurt tot 15 uur; de paasfoor gaat open om 10 uur. Op dinsdag 11 april draait de paasfoor door, met vanaf 15 uur dolle acties en verminderde tarieven. (ACK)