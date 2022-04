Paasfoor opent met een grote knal

Donderdag werd de Paasfoor officieel geopend met alles erop en eraan. Van Belleman tot prinsjes en prinsesjes en vuurwerk. “We zagen de stralende gezichten van de mensen. Ze herleefden echt en dat is fantastisch. Het was een ‘warme’ opening met veel goede en positieve reacties”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Intussen is het 3 jaar geleden dat er nog een grote Paasfoor was in Kortrijk. “De openingsdag Witte Donderdag bleef een stille dag. Wij en iedereen hebben het hard gemist. Eindelijk mag en kan het weer. We zijn terug, én met volle goesting”, getuigt Ruth Vandenberghe. Volgens de burgemeester moet het een voltreffer worden met 133 attracties op 9 pleinen. “Het zijn uiteindelijk de ‘foreins’ die de Paasfoor maken”, aldus schepen van Foren Wouter Allijns (Tam Burgemeester), die erg goede gesprekken had met de foorkramers en voorzitter van het foor comité Heidi Coussens. “Onze bedoeling is dat elke foorkramer een goede plaats krijgt. Het is zeer goed dat de schepen goed kon luisteren en ook constructief oplossingen aanbracht. De nieuwe stek aan Parking Broel kan een meerwaarde worden”, aldus Heidi. “Een minpuntje misschien: het is jammer dat er geen korting was op het standgeld na de barre coronatijd..”

Ook Rihanna, Warre, Louka, Matteo en Milà tekenden present. “We zijn hier om ons te amuseren en eens rond te kijken wat we de komende dagen gaan doen”, luidt het in koor. “Onze ouders weten dat we hier zijn, dat is geen probleem (lachen).” © (Foto JVGK)

Traditiegetrouw worden ook elk jaar prinsjes en prinsesjes gekozen die in het weekend van de opening van de Paasfoor 6 jaar worden. Dit jaar waren dat prinses Ruqaya en de prinsen Thomas, Oliver en Henri. Zij kregen alle 4 een kroon, een teddybeer en geschenken. “En een zwaard ook. We hebben ons geamuseerd en zijn op enkele ‘spelen’ geweest”, aldus Oliver. “Het in stoet lopen was leuk. Ik ga dit nooit vergeten. We hebben gevist bij de eendjes en ik won een blokfluit”, vertelt Thomas die de blokfluit onmiddellijk bespeelt. “Ik heb nog geen prinses leren kennen maar heb wel een vriendinnetje Lou.”

© (Foto JVGK)

De openingsdag van de Paasfoor is dus gestart onder een goed gesternte. “Het deed deugd aan het hart dat we na 3 jaar opnieuw naar buiten kunnen. De foor en kermissen en feesten zitten in het DNA van Kortrijk. We waren bij het begin al zeker dat we er een lap gingen op geven. We zien nu al dat er veel mensen de foor zullen bezoeken. Er was nu al een zeer grote opkomst”, besluit Ruth Vandenberghe. De paasfoor staat er tot en met 1 mei.