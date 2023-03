Paaseieren rapen met soldaat Arthur in Talbot House

Het Talbot House in Poperinge, en meer bepaald soldaat Arthur, neemt kinderen deze paasvakantie mee paaseierenzoektocht. Soldaat Arthur Pettifer neemt de kinderen mee op avontuur in de Britse soldatenclub.

“Tubby’s kat Duchess slaagde erin om alle paaseieren te verstoppen. Kinderen zijn welkom om te helpen zoeken in de tuin van Talbot House. Tijdens de toffe zoektocht ontdek je de prachtige tuin van Talbot House. Wist je dat er ook heel wat tuinspelen zijn? Heb je alle eitjes gevonden, dan wacht je nog een leuke verrassing”, klinkt het in het Talbot House.

“Samen met de familie kan je nadien de fantastische avonturen van soldaat Arthur Pettifer ontdekken tijdens de nieuwe digitale tabletzoektocht. Onze Britse huisbewaarders voorzien nog een heerlijk kopje thee of een sapje en natuurlijk heeft Jimmy zijn koekjes gebakken. Ook de echte kat Duchess is van de partij. Speurneuzen kunnen dagelijks doorlopend van zaterdag 1 tot zondag 16 april hun hart ophalen in de prachtige tuin van Talbot House. Reserveren is niet nodig.” Ga je graag mee op stap met soldaat Arthur Pettifer, kom dan zeker langs op 4, 7 en 12 april om 14 uur voor een toffe verhalentocht.