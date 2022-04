Paasboodschap van de burgemeester bevat vijf werven

Dit jaar kon burgemeester Callens zijn nieuwjaarbrief op de jaarlijkse receptie niet voorlezen. Er kwam dan maar een Paasboodschap ter gelegenheid van de Lentereceptie voor de ganse bevolking.

Nieuwe inwoners mochten anderhalf uur op voorhand aanschuiven voor een ontbijt in het Hofland en konden er kennismaken met het schepencollege en met de gemeente.

Tijdens zijn boodschap had de burgemeester het onder meer over de komende grote werken in de gemeente. Vijf grote werven dienen zich nog aan. In Koolskamp is het project Klaverstraat al van start gegaan. Daar krijgen een aantal verenigingen een nieuwe onderkomen.

Tot aan de zomer van volgend jaar wordt de Watervalstraat één grote werf waar de riolering gescheiden wordt. De voorbereidende werken starten deze week. Vanaf september wordt de straat in vier fasen totaal vernieuwd.

Een derde werf zal impact hebben op de ganse dorpskom waar een nieuw verkeerscirculatieplan wordt ingevoerd. Het dossier ‘Prinsendreef’ is in voorbereiding. Daar wordt een mobiliteitspunt voor bussen en fietsen geïnstalleerd. Ten slotte is er de Beverensestraat waar ook de riolering wordt vernieuwd en bij deze gelegenheid komt er een heraangelegd fietspad.