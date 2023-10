Paarse bloemen zullen in het voorjaar de Sceure en het gemeentehuis opfleuren

Op woensdag 18 oktober werden voor de Sceure enkele honderden bloembollen in de grond gestopt. Dit project maakt deel uit ’50.000 bloemen voor Flanders Fields’.

Dit najaar bundelen alle Westhoeksteden en -gemeenten, en beheerders van militaire begraafplaatsen de krachten voor ’50.000 bloemen voor Flanders Fields’, een groots en verbindend vredesproject in het unieke herdenkingslandschap van de Westhoek. Een krachtige oproep voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. In mei/juni 2024 toveren we Flanders Fields om tot een paarse bloemenzee en dragen we ons steentje bij aan de biodiversiteit. Laten we samen zorgdragen voor ons herdenkingslandschap, was de boodschap.

Waarom werden de bloemen geplant bij de Sceure? “Wel, de nabijgelegen Kortekeer vormde ruim 100 jaar geleden een belangrijk logistiek kruispunt, waar het een komen en gaan was van troepen en materiaal. Trams, legervoertuigen, ziekenwagens en paarden met karren zorgden voor een aanhoudend aan- en afvoeren van manschappen en bewapeningstuigen richting het front. Vluchtelingen trokken er in de eerste maanden van de oorlog gepakt en gezakt verder weg van het strijdgewoel. Bij de Sceure start ook de wandeling Venster op Vleteren. De Allium of sierui wordt als nieuwe, universele herdenkingsbloem naar voren geschoven, omdat bloemen als de papaver of korenbloem een te sterke link hebben met de Commonwealthlanden en Frankrijk. De sierui is een bloem die gemakkelijk bloeit en die doorlevend is. Ze staat symbool voor bescherming en het afwenden van gevaar”, licht schepen van toerisme Gerda Goubeir toe. (RVL)