Paardenvissers en NorthSeaChef Ivan Puystiens supertevreden met grijze garnaal als ‘Vis van het jaar’: “De kaviaar van de Noordzee”

Hoewel het officieel geen vis is, maar een schaaldier, werd de grijze garnaal verkozen tot ‘Vis van het jaar 2022’ door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Tot grote voldoening van de gemeente Koksijde, de thuishaven van de garnaalvissers te paard, wiens ambacht is opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco.

“Als garnalengemeente bij uitstek is Koksijde bijzonder trots”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche. “We koesteren de garnaal al jaren in onze gemeente, denk maar aan de jaarlijkse garnaalfeesten, de garnaalstoet, onze unieke Oostduinkerkse garnaalvissers te paard, onze kruiersverenigingen en de Stienestekers. De Koninklijke Orde van de Paardevisser is al jaren actief om onze garnalen als culinaire top te promoten. De grijze garnaal is en blijft de kaviaar van de Noordzee! Duizenden toeristen hebben weer genoten van het dagelijks tafereel van de garnaalvissers te paard die hun vakmanschap bewezen tijdens het seizoen aan onze Noordzee. Ook onze vele restaurateurs zullen blij zijn met deze erkenning, want de grijze garnaal is een van de koninginnestukken van onze Koksijdse keuken waar hij zorgt voor de beste garnaalkroket ter wereld.”

Extra in de kijker

Ook NorthSeaChef Ivan Puystiens van Oh Restaurant in Koksijde klinkt opgetogen. “Al van kindsbeen af vond ik het fascinerend dat die kleine wezentjes die in de ruwe Noordzee leven zo’n superlekkere delicatesse zijn. Dit is bijzonder goede reclame voor onze kaviaar van de Noordzee. Natuurlijk staat de handgepelde garnaal hier steevast op de menukaart. Ik merk dat alsmaar meer mensen de weg vinden naar onze handgepelde garnalen.”

“Hoe meer mensen over onze grijze garnalen praten, hoe meer ze over ons, de garnaalvissers praten”

“Ik hoop dat met deze extra promotie mensen voor 1001 redenen meer zullen kiezen voor het originele product in plaats van een product dat de helft van de wereld heeft afgedweild en een grote negatieve ecologische voetafdruk achterlaat voor het hier terug belandt. Met onze NorthSeaChefs moedigen we iedereen aan om op een verantwoorde manier om te gaan met onbeminde en minder bekende vissoorten en bijvangst, die door onze Belgische en Nederlandse vissers worden gevangen. We hebben dit al veel langer op tafel gesmeten bij de VLAM: waarom zetten jullie onze grijze garnaal eens niet extra in de kijker?”

Goeie windrichting

Paardenvisserskoppel Dominique Vandendriessche en Katrien Terryn zijn de trotse, jonge ambassadeurs van de garnaalvisserij te paard. “Wat een goeie promotie”, vindt Dominique. “Hoe meer mensen over onze grijze garnalen praten, hoe meer ze over ons, de garnaalvissers praten. Zoiets brengt de mensen tot hier. Ze komen voor de paarden én voor de garnalen!”

“Eigenlijk is het jammer dat onze lekkere garnalen verhuizen naar verre landen waar de mensen minder moeten betalen om ze te verwerken zodat ze langer bewaren. Katrien en ik hebben het geluk dat mijn ouders ons met plezier komen helpen bij het pellen. Ze steunen ons enorm, en daar zijn we hen dankbaar voor. Alleen zouden Katrien en ik het niet kunnen bolwerken. We zijn trots op ons beroep, maar rijk word je er niet van.”

“Ik doe dit al sinds ik kind ben, en heb het klappen van de zweep geleerd van Bernard Debruyne, een oude rot in het vak die zijn hele leven aan de garnaalvisserij te paard heeft gewijd, maar die vorig jaar te vroeg is gestorven. Hoe meer je op zee zit, hoe meer ervaring je opdoet. Maar de bouwstenen, die moet je meekrijgen als kind. En de vangst kun je nooit voorspellen, want als de wind met onze voeten speelt, dan hebben we pech. Je moet de goeie windrichting mee hebben, en dat is meestal noordenwind. Als je te veel westenwind hebt, dan is het water vuil en zit het vol zeewier. En als het te koud is, dan trekken de garnalen weg… We zijn dus blij met elke vangst, en wat smaakt er nu beter dan een versgepelde garnaal?”