Paardenstad wordt tekenstad tijdens nieuwe editie ‘Waregem Tekent’

Op zaterdag 6 mei vindt het kunstfestival Waregem Tekent plaats. Illustrator Flore Deman is curator van het gratis festival en stelde een boeiend programma samen. Tijdens workshops en unieke activiteiten kan je op diverse plekken doorheen de stad potlood, papier en inkt (her)ontdekken.

Waregem Tekent start zaterdagmiddag vanaf 14 uur. Van toevallige passant tot doorwinterde tekenaar, iedereen kan gratis deelnemen aan workshops en doorlopende activiteiten in het Koetshuis, de Schakelbox, Be-Part, park Baron Casier, de stadionvijvers, bibliotheek, stedelijke kunstacademie en in het creatieve cultuurcentrum Atelier Offline.

Curator van het kunstgebeuren is de Waregemse illustrator Flore Deman, die al jaren kranten, magazines, boeken en culturele projecten van passende en kleurrijke beelden voorziet. “Ik reageerde heel enthousiast op het nieuws dat de stad opnieuw een tekenfestival wou organiseren, en vooral op het feit dat ik het gebeuren mocht cureren”, vertelt ze. “Niets leuker dan Waregem Tekent mee vorm te geven en op die manier tekenen dichter bij het publiek te brengen.”

Tekenrobot en eetbare inkt

De waaier aan activiteiten is groot en divers. Van je eigen tekenrobot maken over een uniek zelfportret zien ontspruiten tot de skyline van Waregem op paper vereeuwigen, er is zaterdag voor elk wat wils. “We willen Waregem omtoveren tot een groot tekenatelier vol fantasie en kleur”, zegt schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V).

“Deelnemers kunnen ook curieuze verhalen van een bekende West-Vlaamse comedian natekenen of experimenteren met druktechnieken. Wie de honger wil stillen kan met eetbare inkt een hostiebrood of pannenkoek maken.”