Paardenkoetsen verdwijnen in Brussel, hoe zit het in Brugge?

In Brussel verdwijnen paardenkoetsen uit het stadscentrum, ze worden vervangen door elektrische koetsen. Hoe zit het in Brugge? Zijn toeristische ritten met een paardenkoets anno 2023 nog te verantwoorden? Brugs schepen voor Dierenwelzijn Mathijs Goderis (Vooruit) is formeel: “De koetspaarden in Brugge worden uitstekend verzorgd. Ik maak mij daar geen zorgen over, er zijn andere prioriteiten inzake dierenwelzijn.”

“Ik ga helemaal niet mee in de redenering van sommige mensen, die vinden dat het onverantwoord is dat een paard mensen voort trekt”, zegt Mathijs Goderis, Brugs schepen voor Dierenwelzijn: “Er is geen enkele wetenschappelijke studie die aantoont dat dit problematisch is voor deze dieren. In Brugge zijn de paarden het trouwens al lang gewoon om in het verkeer rond te lopen.”

Rust

“Het Brugs stadsbestuur stelt geenszins de paardenkoetsen in vraag. De Brugse koetsiers verzorgen hun paarden zeer goed. Voor elke werkdag krijgen die paarden twee dagen rust in de weide. Als het warmer is dan 25 graden, zijn er extra rusttijden in de schaduw. Bij meer dan 30 graden rijden de koetsiers niet uit.”

“Onlangs was de Ierse voorzitter van ede Europese dierenartsenvereniging te gast in Brugge. Hij noemde de manier waarop de Brugse koetsiers omgaan met hun paarden een internationaal voorbeeld. Er zijn veel andere dingen inzake dierenwelzijn die mij verontrusten en actie vergen.”

“Ik stel vast dat steeds meer mensen een hond in huis halen, zonder te beseffen waar ze aan beginnen. Het dierenasiel wordt overspoeld met American Staffordshire Terriers, Mechelse Herders, Rottweilers en Pitbulls. Statussymbolen waarmee niet op de juiste manier opgegaan wordt, waardoor de baasjes na een tijdje hun dieren afstaan. Ook de verplichte sterilisatie en castratie van katten dient beter nageleefd te worden. Er is nood aan nog meer sensibilisering. En dan is er nog het uitdoofscenario voor het dolfinarium dat op zich laat wachten…”

Duurdere ritten

Mark Wentein, de voorzitter van de Brugse koetsiers, die vanaf 2024 de kostprijs voor een ritje mogen verhogen met 10 euro tot 70 euro, plaatst een kritische kanttekening bij het stopzetten van paardenkoetsen in Brussel: “Er was in onze hoofdstad slechts één uitbater van paardenkoetsen. Hij deed het nog maar tien jaar. Hij stopt er nu om persoonlijke redenen mee: zijn vrouw heeft een medisch probleem, waardoor hij er alleen voor stond. Hij kiest voor een vaste job in het museum van Waterloo.”

“De paarden van deze Brusselse koetsier hadden geen vaste stal, ze werden getolereerd in een tent op een kinderboerderij in een Brusselse gemeente. Er was geen vooruitzicht op een vaste en professionele accommodatie, zoals wij in Brugge wel hebben. Hij had de juiste vergunningen niet en er waren nauwelijks controles op het dierenwelzijn.”

Fake oplossing

“In Brussel komt er nu een fake oplossing: elektrische paardenkoetsen. De toeristen zullen er niet meer kunnen genieten van de geur van paarden. Wij ervaren het in Brugge elke dag: hoeveel kinderen en volwassenen zijn niet gecharmeerd door onze paarden? Ze willen die lieve dieren aaien, komen goedendag zeggen. Paardenkoetsen vormen voor Brugge een sociale symbiose!”

“Overigens las ik ook het bericht dat de koetsiers in Rome en New York zouden gestopt zijn. Dat is niet waar! Die twee wereldsteden hebben eindelijk een deftig reglement, zoals in Brugge, met grote aandacht voor het dierenwelzijn. Daarom zijn er enkele koetsiers in die twee steden gestopt. Ze zijn er nu met minder, maar doen allemaal hun werk zoals het hoort”, aldus Mark Wentein.