Paardenkoerscafé opent in gloednieuwe Bolhoed

Het paardenkoerscomité achter Winkel Koerse organiseert op 2 december voor het eerst zijn paardenkoerscafé in buurthuis De Bolhoed langs de Gullegemsestraat. Intussen is ook het nieuwe paardenkoerslokaal boven het nieuwe jeugd- en buurthuis helemaal af. “De wijkbewoners kunnen elf maanden lang hun 1.500 bierbonnetjes komen besteden.”

Bij de organisatoren van Winkel Koerse is het aftellen naar een nieuw hoogtepunt in 2022. Na de geslaagde editie van de paardenkoers begin oktober, opent het paardenkoerscomité vrijdag 2 december de deuren van het nieuwe buurthuis De Bolhoed langs de Gullegemsestraat.

“Iedere eerste vrijdag van de maand zullen we hier, net zoals vroeger in De Oude Smisse, ons paardenkoerscafé organiseren”, vertelt Krist Vandemoortele, voorzitter van het paardenkoerscomité. De organisatoren van Winkel Koerse hebben voortaan hun eigen lokaal boven het buurthuis. De jongeren van jeugdhuis Chaplin nemen begin 2023 hun intrek in het andere deel van het gebouw.

“Het is de bedoeling dat wij met het paardenkoerscomité iedere eerste vrijdag van de maand het buurthuis afhuren”, zegt Krist. Ook andere plaatselijke verenigingen kunnen gebruik maken van de nieuwe locatie.

Verbindend initiatief

In aanloop naar Winkel Koerse organiseert het paardenkoerscomité telkens een wedstrijd waarbij de wijken aangespoord worden om hun omgeving zo mooi mogelijk te versieren. “We belonen de wijken met bierbonnetjes die gebruikt kunnen worden in ons paardenkoerscafé. In totaal hebben we 1.500 bonnetjes weggegeven. Hopelijk nemen de verschillende wijkburgemeesters nu hun buren mee op sleeptouw. Elf maanden lang, behalve in oktober, kan men de bonnetjes hier besteden tijdens het paardenkoerscafé.”

Bij het comité kijkt men er alvast naar uit om opnieuw hun paardenkoerscafé te organiseren. “We merken dat het initiatief mensen verbindt en het brengt ook ons bestuur dichter bij elkaar. In vergelijking met vroeger vertoeven we nu wel in een modern gebouw. We zullen het telkens op een gepaste manier aankleden en voor extra animatie zorgen.” Op vrijdag 2 december worden er beelden van zowel de voorbije editie van Winkel Koerse als van vroeger getoond.

Herderkensbal

Ondertussen brengt het gemeentebestuur alles in gereedheid voor het paardenkoerscafé. “Het gebouw is net op tijd klaar voor een eerste editie van het café. Uitkijken is het ook naar de verhuis van het jeugdhuis. Die staat gepland begin volgend jaar na het Herderkensbal op 25 december”, aldus schepen van patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD).