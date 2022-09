Paardenkoers in Dadizele gaat terug door: enthousiasme bij Lustige Dravers is groot

Na een corona-onderbreking van een jaar zijn de Lustige Dravers heel tevreden dat ze terug hun evenement kunnen organiseren. De paardenkoers in Dadizele bestaat reeds zo’n honderdvijfentwintig jaar en wordt telkens georganiseerd op het einde van het kermisweekend. “Een stukje traditie die we niet verloren mochten laten gaan”, aldus voorzitter Franck Dejonckheere.

Vroeger zakten menners met hun paarden niveau Waregem Koerse af naar Dadizele voor de plaatselijke paardenkoers, vandaag is het niveau iets lager. Toch weet Dadizele Koerse ieder jaar paardenliefhebbers uit de ganse provincie naar de gemeente te lokken. Door de coronacrisis moesten de Lustige Dravers hun evenement vorig jaar echter afgelasten. “Maar Dadizele Koerse is zo’n traditie. Die traditie mogen we niet laten schieten. We staan daarom vol goede moed te popelen om een nieuwe editie van onze paardenkoers te organiseren”, aldus voorzitter Franck Dejonckheere.

Lang gewacht

Op kermismaandag 13 september gaat de achtendertigste editie van de paardenkoers in Dadizele door. Vanaf 15 uur zullen er wedstrijden te zien zijn op het parcours langs de Waterstraat. “We vliegen er vol goede moed terug in. We hebben lang gewacht vooraleer we beslist hebben om ons evenement te laten doorgaan. We wilden graag de nieuwste coronamaatregelen afwachten. Op korte tijd is het gelukt om alle nodige voorbereidingen te treffen om de paardenkoers te laten doorgaan”, aldus Dejonckheere.

Tiental reeksen

De inschrijvingen voor de paardenkoers liepen alvast heel vlot binnen. “Je merkt dat de menners staan te popelen om terug deel te nemen aan dergelijke kermiskoersen. We zijn een van de eerste dergelijke evenementen die terug doorgaat. We hopen dan ook dat de aanwezigen volop zullen genieten van de paardensport.” Het bestuur van de Lustige Dravers hoopt zo’n driehonderd paardenliefhebbers te mogen verwelkomen. In totaal zijn er een tiental reeksen. Er zijn zeven wedstrijden voor grote paarden en drie races voor pony’s. De finale wordt omstreeks 19.30 uur gelopen.