Paard galoppeert alleen door centrum van Oostduinkerke

Een paard zonder ruiter heeft woensdagmiddag voor wat overlast gezorgd in Oostduinkerke. Het dier werd kort na de middag opgemerkt toen het richting centrum van de gemeente draafde.

Verschillende mensen merkten de viervoeter op waarna politiezone Westkust gecontacteerd werd. Zij kregen rond 13.40 uur de melding dat het paard zonder ruiter gezien was ter hoogte van de duinen in Sint-André, aan het strand van Oostduinkerke. Het dier liep verder richting Oostduinkerke centrum via de S. Declerckstraat. Op dat moment was het paard zelfs aan het galopperen.

Van een manège

Het dier liep iets later via de Amanswallestraat een doodlopende straat in en kwam in een wei terecht. Daar kon het na een tocht door Oostduinkerke van enkele kilometers lang vastgehouden worden. De politie startte toen een zoektocht naar eigenaar. Het paard bleek eigendom te zijn van een manège uit de buurt die werden gecontacteerd. Met de eigenaars werd later afgesproken om het paard te komen ophalen ter hoogte van de Toekomstlaan aan de Wulpenbrug. (JH)