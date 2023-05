Oxfam Wereldwinkel opent de deuren in Heist

De Oxfam Wereldwinkel is verhuisd van de Elizabetlaan in Knokke naar een nieuwe winkel in de Kerkstraat in Heist.

Op de feestelijke opening door burgemeester Piet De Groote en zijn schepencollege kregen de bezoekers een gratis kop thee of koffie. Los Guantanameros zorgen voor de muzikale omkadering en een Zuid-Amerikaans sfeertje en ambiance. Ondertussen zoekt de wereldwinkel nog steeds vrijwilligers. Via knokke-heist@oww.be kan je een kandidatuur doorgeven. Of je kan even binnenspringen in de winkel.