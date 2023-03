Oxfam Wereldwinkel Lichtervelde presenteert gerechten uit Zuid-Amerika

Op zaterdag 25 maart om 19.30 uur organiseert de Wereldwinkel een latino-etentje in De Ploeg aan de Statiestraat 80 in Lichtervelde.

Voor de prijs van 27 euro per volwassene en 13,50 euro voor kinderen tussen vier en twaalf jaar kan men proeven van een mooie menu. Een aperitief, wortelsoep, buffet met keuze uit verschillende gerechten zoals vis-chili, jambalaya of Argentijnse pompoen uit de oven, gevolgd door een dessertbord.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Inschrijven kan tot 17 maart, via mail marmis@skynet.be, per telefoon 051 72 26 05 en via overschrijving naar BE09 0010 9845 3157, met opgave van het aantal volwassenen en kinderen. (JW)