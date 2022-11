Oxfam Wereldwinkel Knokke-Heist zoekt nieuw handelspand

“Wie heeft een ruimte beschikbaar, geschikt voor Oxfam Wereldwinkel Knokke-Heist?” Dit is de noodkreet die Ria Blondeel, vrijwilligster bij Oxfam Wereldwinkel, richt aan de gemeente en de bevolking.

“Wij moeten onze huidige winkel op het Abraham Hansplein verlaten tegen 31 juli 2023 omdat het gebouw wordt afgebroken. We zoeken een winkelpand, lokaal of een andere ruimte in Knokke-Heist die goedkoop of gratis is”, klinkt het.

“Oxfam Wereldwinkel bestaat net geen halve eeuw in Knokke-Heist. We kopen rechtstreeks aan met maximale transparantie. We handelen vanuit een duurzaam partnerschap met kleinschalige producenten. Heb je dus een pand, een idee, een tip of eender welk voorstel voor medewerking? Mail naar knokke-heist@oww.be of bel naar 050 33 11 68.”