Oxfam Wereldwinkel heeft grote bouwplannen

Oxfam Wereldwinkel Veurne heeft niet de intentie om te verhuizen uit de Astridlaan, maar gaat samen met de koffiecoöperatie ACPCU in Oeganda een internaat bouwen voor 450 meisjes en 50 kinderen met een beperking.

In 2018 kwam Oxfam Wereldwinkel Veurne via de koffiecoöperatie ACPCU in contact met de lagere school Nyakashambya in Oeganda. “We verleenden steun om de school volledig operationeel te maken en vooral jonge meisjes kansen op onderwijs te geven”, legt Frank Vandooren uit, in naam van alle vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Veurne. “Ondertussen bleef het leerlingenaantal stijgen. Daar hadden zowel de goede resultaten van de leerlingen individueel als de school die hen extra kansen biedt ten opzichte van de omliggende scholen mee te maken. In 2022 waren er 721 kinderen ingeschreven (waarvan 369 meisjes). Het probleem is echter vooral dat er meisjes van zeer ver komen en ze moeten dikwijls een gevaarlijke weg afleggen voor ze op school aankomen. Daarom zou de school, in samenwerking met de koffiecoöperatie en Oxfam Wereldwinkel Veurne nu heel graag een internaat bouwen voor 450 meisjes en 50 kinderen met een beperking. De plannen zijn reeds door een Oegandees architectenkantoor opgemaakt en we zijn gestart met de nodige fondsenwerving. Bouwen kost echter geld en we willen ons project dan ook graag ruim bekend maken. Uit Oeganda bereikte ons de laatste tijden af en toe negatief nieuws, maar als wij kunnen helpen en in de toekomst van de meisjes investeren, dan kan dat een groot verschil maken.”

Steun van stad

“Op 20 en 21 juni mochten we John Nuwagaba, de directeur van de koffiecoöperatie, in Veurne ontvangen. Hij ontmoette eerst de vrijwilligers van de Wereldwinkel om hen te bedanken voor hun inzet. Daarna werd hij door het college van burgemeester en schepenen van Veurne ontvangen. Zij hebben hem alvast beloofd om ook waar mogelijk hun steentje bij te dragen.”