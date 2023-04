Oxfam Knokke-Heist verhuist naar Kerkstraat en Gemeenteplein

Oxfam Wereldwinkel in Knokke-Heist staat voor een drukke verhuis. Begin mei verhuizen ze naar de Kerkstraat 36, naast de bib in Heist. En Oxfam tweedehands verhuist begin juni naar Gemeenteplein 4 in Knokke.

De eerste Oxfam Wereldwinkel in Knokke-Heist werd opgericht in 1979 in Heist. In de jaren 70 was er een mini brocante winkeltje van Oxfam tweedehands op de Zeedijk. Sedert 2003 baten Oxfam Wereldwinkel en Oxfam tweedehands een gemeenschappelijke winkel uit op het Abraham Hansplein in Knokke-Heist. Omdat dit gebouw verbouwd wordt, werd het tijd voor Oxfam om zich opnieuw te oriënteren. En daarom kozen de medewerkers voor twee verschillende winkels, eentje in Heist en eentje in Knokke. Zo kunnen ze hun klanten een optimale service geven.

Zorgen voor leefbaar inkomen

Oxfam Wereldwinkel is een Fairtrade organisatie die door educatie, actie en verkoop bijdraagt tot een betere kijk op het economisch gebeuren in de wereld. Oxfam koopt goederen aan bij coöperaties in binnen- en buitenland en betaalt daar een faire prijs voor. Een prijs die ervoor zorgt dat boeren een leefbaar inkomen hebben. Oxfam Wereldwinkel ligt mee aan de basis van de Faire Gemeenten. Zo mag Knokke-Heist zich trots al 13 jaar Fair Trade Gemeente noemen. “Het is fantastisch dat ook het gemeentebestuur volop de kaart van Fair Trade en Oxfam Wereldwinkel trekt” zegt Ria Blondeel, drijvende kracht achter Oxfam Wereldwinkel.

Hulp wereldwijd

Oxfam tweedehands is een winkel die tweedehands kledij, brocante, boeken verkoopt, en een beperkt aanbod fair trade producten. Met deze opbrengst voorzien ze financiële middelen om o.a. wereldwijd eerstelijnshulp te voorzien. Denken we maar aan de oproep recent voor de aardbevingen in Turkije samen met het consortium 12-12, waarvan Oxfam lid is. Oxfam tweedehands draagt op deze manier ook bij tot de circulaire en sociale economie.