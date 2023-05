Oxfam en Pax Christi vormen opnieuw stiltecirkel in Tielt

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten wordt op maandag 15 mei de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden herdacht, op initiatief van Pax Christi. Ook in Tielt is Oxfam van plan om terug een stiltecirkel te vormen.

Na de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring op 15 mei 1948 werden meer dan 500 Palestijnse dorpen ontruimd. Onder de Palestijnen staat die gebeurtenis, die jaarlijks herdacht wordt, bekend als de ‘Nakba’, Arabisch voor catastrofe. In Tielt neemt Oxfam Wereldwinkel het initiatief voor de herdenking.

Solidair

“We doen dit om ons solidair te tonen met het Palestijnse volk en in het bijzonder met onze Palestijnse partners”, aldus het team achter de Wereldwinkel. “Ook vandaag nog worden Palestijnen uit hun huizen gezet en worden er massaal Joodse nederzettingen gebouwd. De Palestijnse gebieden zijn nog slechts vlekjes op de kaart.”

Wie wil meedoen is op maandag 15 mei welkom op de Markt van Tielt om 12.15 uur. De actie duurt een half uurtje. (SV)