OVIS steunt innovatieve visserijprojecten

Er is een nieuw ondersteuningsfonds voor de visserij. OVIS zal projecten voor een vernieuwende visserij beoordelen en financieren. Er is geleerd uit de fouten van het verleden.

OVIS staat voor Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie. De provinciale, Vlaamse en federale overheid werken samen en maken ook het beleid van OVIS. Coördinator Frederik Deconinck: “De Vlaamse visserij kampt met heel wat problemen. Zoals steeds kleiner wordende visgronden, de Brexit, instroom van nieuwe krachten en duurdere brandstofprijzen. De sector heeft nood aan nieuwe inzichten, oplossingen en methodes om de transitie te maken naar duurzame en lokaal verankerde visserijketen met een langetermijnvisie voor werknemer en werkgever.”

De financiering van OVIS, elk jaar 2,4 miljoen euro, komt van de door de vissers betaalde bedrijfsvoorheffing. Vlaams minister voor visserij Hilde Crevits (CD&V): “Ze zullen vooral zelf geen projecten doen, maar een oproep doen naar de sector, voorstellen beoordelen en de beste projecten krijgen financiering. Daar zal ook een strikte controle op gebeuren.”

Doelgroep van OVIS zijn reders, bedrijven, onderzoeksinstellingen en belangenorganisaties. Een eerste oproep naar projecten werd algemeen gehouden : ‘Koers richting energie-efficiëntie en algemene innovatie in de visserij’. “Omwille van de actualiteit, met hoge brandstofprijzen voor de reders, hebben we een voorkeur voor projecten die een reductie van fossiele brandstoffen teweeg brengen. Men heeft een maand om projecten in te dienen en nog dit jaar willen we de fondsen toewijzen en het verschil maken voor de sector en naar het milieu toe.” (EFO)