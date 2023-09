Overpopulatie van eenden verstoort visvijver in Groenhove Torhout

De Lijnvissers Groenhove maken zich zorgen over de grote vijver bij Groenhovebos in Torhout. Er doet zich namelijk een overpopulatie van wilde eenden voor en dat verstoort het biologisch evenwicht. Eva Maes (N-VA) bracht het punt ter sprake tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond.

“Een van de veroorzaakte problemen daardoor zijn de verhoogde ammoniak- en nitrietwaarden van het water en de oevers”, aldus Eva. “De toename van het aantal eenden is vooral het gevolg van het veelvuldig voederen door de bezoekers. Plus: door te veel brood in het water te gooien, wordt de vijver troebel en ontstaat er stank. Dat is slecht voor de vissen en voor de eenden zelf. Het brood trekt ook ratten en muizen aan.”

Ook tamme eenden vormen een probleem

“Eerst en vooral wil ik beklemtonen dat ons algemeen politiereglement het voederen van dieren op het openbaar domein verbiedt”, reageerde schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V). “Maar we weten allemaal dat ouders en grootouders met hun kroost graag de eendjes in de parken voederen, al mag het dus niet. Het probleem met de vijver in Groenhove is ons bekend, vandaar dat we al actie ondernomen hebben. We hebben bordjes aangekocht met de tekst verboden dieren te voederen. Die zullen zo snel mogelijk geplaatst worden. Daardoor zou het aantal wilde eenden moeten verminderen.”

“Helaas treffen we op verschillende plaatsen ook tamme eenden aan. In dat geval gaat het om het illegaal dumpen van dieren. Dat is een algemeen probleem, waarvoor we een campagne hebben uitgewerkt die we binnenkort zullen lanceren.”