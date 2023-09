Overnemer gezocht voor crêperie De Bretoen

De Veilinghouder- en overnamebemiddelaar Venalis is op vraag van de curator Meester Martine Decherf uit Torhout op zoek naar een overnemer voor horecazaak De Bretoen, gelegen in de Ezelstraat 4, een interessante ligging vlakbij de Sint-Jakobstraat en dus in het hartje van de stad.

De zaak kreeg in 2020 nog nieuwe uitbaters, maar die konden het dus niet tot een succes maken. De Bretoen kan omschreven worden als een ontbijt-, pannenkoek- en lunchhuisje en staat bekend om zijn rustiek interieur waar de typische installatie voor het bakken van pannenkoeken in de zaal meteen in het oog springt. De diverse zoete en hartige Bretoense pannenkoeken waren er jarenlang de grote specialiteit. Venalis wijst geïnteresseerden op de lage instap en huur voor het pand. Voor meer info: francis@venalis.be (PDV/foto Davy Coghe)