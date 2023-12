Overname Torhoutse stedelijke kinderopvang goedgekeurd

Het Torhoutse stadsbestuur laat zijn buitenschoolse kinderopvanginitiatieven Jabedabedoe op de wijk Don Bosco en Skoebidoe op de wijk Sint-Henricus over aan de Scholengroep Sint-Rembert. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond goedgekeurd. In de praktijk zal er voor de kinderen, de ouders en de personeelsleden niets veranderen.

De effectieve overdracht is na de paasvakantie voorzien. Het stadsbestuur wil zijn rol van praktische organisator van kinderopvang in de toekomst niet langer vervullen en strikt gescheiden houden van het beleid. Dus werd er gezocht naar een kwalitatieve overnemer voor de eigen opvanginitiatieven. “Na een grondige marktverkenning kwamen we terecht bij de Scholengroep Sint-Rembert”, aldus burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Zowel Jabedabedoe als Skoebidoe waren namelijk al gekoppeld aan een basisschool van Sint-Rembert en de opvang wordt nu al gedeeltelijk in schoollokalen georganiseerd.”

De vertrouwde gezichten blijven

“Voor de effectieve uitrol van de overname worden er het komende voorjaar nog verdere afspraken gemaakt”, vulde schepen van Kinderopvang Annick Vanderspurt (CD&V) aan. “We mikken op een effectieve overdracht na Pasen. Voor de kinderen en hun ouders zal er niets veranderen. Het team kinderbegeleidsters wordt mee overgenomen door de Scholengroep Sint-Rembert, zodat de vertrouwde gezichten in dienst blijven. Plus: de werking blijft op dezelfde locatie, waardoor we zeker zijn van een zachte overgang.”

“De twee stedelijke opvanginitiatieven hebben momenteel elf kinderbegeleidsters in dienst. Zij kunnen onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden blijven werken bij de scholengroep. Ook de ouderbijdragen blijven gelijk.”

Ook oppositie is de overname genegen

Ook de oppositie was de overname genegen, zo bleek. N-VA, Groen en onafhankelijk raadslid Koen Sap keurden het punt samen met de meerderheidspartijen CD&V en Vooruit goed. Ze noemden de Scholengroep Sint-Rembert een solide werkgever met heel wat ervaring inzake kinderopvang. Allen waren blij dat de stedelijke opvang niet in handen zou komen van een commercieel bedrijf.