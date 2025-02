Overname TC De Koddaert door KTC Isis nog niet zeker?

Eind januari werd bekendgemaakt dat de Torhoutse tennisclub TC De Koddaert door KTC Isis uit Izegem overgenomen wordt, zowel de outdoor in Wijnendale, als de indoor op de wijk De Goede Herder. Maar nu, amper enkele weken later, gaat het gerucht dat de overname nog lang niet zeker is.

Voorzitter Karel Dewickere van KTC Isis is karig met commentaar. Hij reageert dat de onderhandelingen nog volop bezig zijn en ontkent dat de deal zou afgesprongen zijn.

Het wordt sowieso nog even afwachten of de twee partijen elkaar effectief zullen vinden.

Gestart in maart 2013

TC De Koddaert is een jonge, maar bloeiende vereniging. De club ging op 30 maart 2013 van start op de splinternieuwe en hypermoderne accommodatie aan de Schoolstraat in Wijnendale. De indoor aan de Tulpenstraat bestaat al heel wat langer. Pionier Jean-Pierre Heynderick (67) was ettelijke jaren de drijvende kracht, maar intussen had zijn dochter Leen Heynderick (38) de club in handen.

KTC Isis, de tennisclub uit Izegem, bestaat al 66 jaar en telt zo’n 630 leden, een aantal dat in stijgende lijn gaat. De vereniging biedt zowel tennis, padel als petanque aan. De club heeft in zijn thuisstad vier tennisvelden, waarvan er in de winter drie overkapt zijn met een grote luchtdraagballon. Daarnaast zijn er drie padel- en vier petanquevelden. Er zijn straks zes extra velden voorzien, drie voor tennis en drie voor padel.

Extra padelvelden

“Het is de bedoeling dat we met Isis de activiteiten van De Koddaert zo snel mogelijk overnemen”, klonk voorzitter Karel Dewickere eind januari enthousiast. “Zo kunnen we het nakende zomerseizoen op de beste wijze voorbereiden. Op het huidige outdoorterrein 6 willen we graag drie padelvelden aanleggen. Indoor is het de bedoeling om de twee bestaande padelvelden te verdubbelen tot vier. Ook willen we indoor drie velden voor pickleball voorzien.”

Of die plannen niet te hoog gegrepen zijn, zal nog moeten blijken. Wordt vervolgd.