Zwevegemse Bekaert-ingenieur Jaak Maertens (78) is overleden

In Leuven is de gepensioneerde burgerlijk ingenieur Jaak Maertens op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn hele loopbaan werkte hij bij het staaldraadbedrijf Bekaert in Zwevegem. Hij groeide op in een bekende Kortrijkse familie en woonde later in Heestert en Oostduinkerke. Hij was ook sociaal erg actief.

Jaak Maertens is op 24 augustus 1946 geboren in Kortrijk in een gezin van negen kinderen. Zijn vader Edward was ingenieur bij de Kortrijkse Katoenspinnerij, nadien Algemene Fluweelweverij. Jaak behaalde aan de KU Leuven het diploma van burgerlijk ingenieur en ging meteen aan de slag bij het staaldraadbedrijf Bekaert in Zwevegem. Hij zou er zijn hele loopbaan blijven. Hij begon bij het Centrum voor Onderzoek (FVO) en was daarna actief bij staalkoord. Vervolgens bekleedde hij internationale functies en was hij onder meer wereldwijd environment-verantwoordelijke.

Vrijwilliger

Naast zijn beroep engageerde hij zich voor verscheidene organisaties. In Heestert is hij meer dan 35 jaar bestuurslid van de Landelijke Gilde geweest en later in Zwevegem voorzitter van Neos. Hij was voormalig lid van de algemene vergadering van AZ Groeninge en erebestuurder bij Creo, dat instaat voor volwassenenopleidingen. Hij was ook lid van Probus Curtricke. Tot anderhalf jaar geleden was hij in Kortrijk vrijwilliger bij De Kier, een organisatie die mensen in armoede bijstaat.

Jaak Maertens was getrouwd met Bernadette Verstraeten, die in 2011 overleden is. Hij was nu de partner van Marie-Gabrielle Deckmyn. Hij was vader van vier kinderen: Emmanuel (met Lidewij Deroo, Normandië Frankrijk), Gwendolyn (Gent), Ellen (met Steven Vannes, Bierbeek) en David (met Chantal Neirinck, Gent). Hij had twaalf kleinkinderen en had ook een hechte band met vier buitenlandse studenten die in zijn gezin opgenomen werden via de uitwisselingsorganisatie AFS.