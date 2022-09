Zwevegem herdenkt Kato (12) die twee jaar geleden omkwam bij verkeersongeval

Vandaag, zondag 18 september, was het precies twee jaar geleden dat Kato Vandenbogaerde in de Bekaertstraat in Zwevegem bij een verkeersongeval om het leven kwam.

Het meisje was op weg naar school toen ze onder een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval veroorzaakte heel wat commotie in Zwevegem en zorgde ervoor dat de fietszone versneld werd ingevoerd.

Zondagnamiddag reden een vijftigtal fietsers onder politiebegeleiding vanuit de Stedestraat naar het herdenkingsmonumentje in de Bekaertstraat. Daar werd een stiltemoment gehouden en las een klasvriendin een kort tekstje voor. Nadat iedereen even halt had gehouden voor de herdenkingszuil, werd de terugrit aangevat.

De 56-jarige vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval waarbij fietsster Kato Vandenbogaerde (12) het leven liet, blijft er bij dat hij Kato en haar vriendinnetje die naast haar fietste veilig kon inhalen. Maandag vroeg hij de Kortrijkse politierechter dan ook vrijgesproken te worden. Voor de nabestaanden van Kato onbegrijpelijk.

