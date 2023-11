Zuster Rosaline (92) is overleden

Zuster Rosaline is onverwacht in haar slaap overleden op 27 november in Klerken, bij Houthulst.

Zuster Rosaline was geboren in Deerlijk op 24 januari 1930, door geloften aan de Heer toegewijd op 8 september 1957. Zuster Rosaline kwam kort na de opening van Maria Ter Engelen, tegenwoordig De Vleugels, naar Klerken. Ze schoolde zich om van leerkracht naar maatschappelijk werkster en richtte zo de sociale dienst in de instelling op.

Rode draad

Zuster Rosaline was de rode draad doorheen de geschiedenis van de voorziening. Ze werd onderdirectrice, was nog steeds actief lid van de Raad van Bestuur en de familiekring, maar ook in de school Heuvelzicht was ze tot enkele jaren geleden actief op bestuursniveau. Tot op de laatste dag was ze zeer betrokken en aanwezig bij alles wat draaide in de voorziening. Niemand kende de bewoners, ouders, het personeel en de interne keuken van de voorziening beter dan zuster Rosaline.

Daarnaast kende ze ook grotendeels de inwoners van het dorp en daarbuiten. Een bijzondere, actieve en meevoelende persoon die door velen zal gemist worden.