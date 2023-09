Zuster Lucia (101), de laatste Grauwzuster van het klooster in Wervik, is overleden

In het klooster van de Grauwzusters Franciscanessen in Roeselare is zuster Lucia (101) overleden. Ze werd als Gabrielle Desmet geboren in Wervik en legde haar kloostergeloften af op 21 augustus 1945.

Volgens Claude Vandewoestyne van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik-Geluwe was ze de laatste Grauwzuster van het klooster destijds in de Grauwe Zusterstraat in Wervik.

Zuster Lucia werd geboren op 22 februari 1912. Ze was het derde kind in een gezin van vier. Haar vader was zelfstandig schoenmaker, haar moeder deed het huishouden. In 1944 deed zuster Lucia haar intrede bij de Grauwzusters in Wervik. Ze studeerde voor regentes Nederlands, Frans en godsdienst in Brugge en gaf daarna les in Wervik. In 1954, toen het Werviks klooster door monseigneur De Smet verenigd werd met het klooster uit Roeselare, werd zuster Lucia overgeplaatst naar daar. Ze werd er benoemd in Barnum, toen nog het Bisschoppelijk Lyceum, waar ze allerlei taken op zich nam: lerares, studiemeesteres en bibliothecaris. In 1982 ging zuster Lucia met pensioen

De uitvaart vindt komende zaterdag om 10.30 uur plaats in de kerk van het klosster van de Grauwzusters Franciscanessen in de Nonnenstraat in Roeselare. (EDB)