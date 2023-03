Zuster Geertrui is overleden

Zuster Geertrui (Agnes Vernackt), Zuster van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Kortrijk en verblijvend in het WZC De Pottelberg in Kortrijk, is zaterdag 4 maart op de leeftijd van 94 jaar overleden.

Zij woonde meer dan een halve eeuw (1959-2017) in het klooster van Sint-Lodewijk-Deerlijk en vertrok er als laatste kloosterlinge.

Zij zette zich samen met haar medezusters in voor school, kerk en parochie.

De uitvaart van zuster Geertrui is zaterdag 11 maart om 10 uur in de Verrijzeniskerk te Kortrijk. (MV)