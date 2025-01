Zus van de Carré overleden

Op 72-jarige leeftijd is in Brugge, omringd door haar dochters, Irma Defevere overleden. Ze werd geboren in Brugge op 16 februari 1951. De vrouw heeft een lange strijd gestreden. Toch bleef ze steeds de moed houden en vechten.

Irma was beter gekend als Zus. Ze stond jaren in de horeca. Ze runde eerst vele jaren het praat- en eetcafé Kruiskalsijde in Zuienkerke en later startte ze op de Markt met de Carré die haar dochter Kitty nu verder zet. Kitty nam de fakkel over van haar mama en zet met liefde de horeca verder. Heel wat Bruggelingen komen er over de vloer. Met haar overlijden verliest Brugge terug een belangrijke figuur uit de horeca.

Na haar druk leven in de horeca kon Irma genieten van pleziervaart met haar boot op de kanalen. Ze was vele jaren lid van de Yachtclub Flandria aan de Katelijnebrug. Zus was overal graag gezien. Haar lach was haar visitekaartje. Ze had het hart op de juiste plaats. Zo liet ze in 2020 nog een kunstwerk met licht maken dat op de Markt te bewonderen was als dank voor de mensen die in de zorg actief zijn. In 2015 werd ze nog door de Brugse carnavalsvereniging De Totetrekkersgarde uitgeroepen als Doctores Humores Causa. De uitvaart is gepland op woensdag 15 januari om 10.30 uur in het crematorium de Blauwe Toren in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.