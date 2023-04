Zoon Robbert reageert op overlijden Gilbert Bossuyt: “Hij kwam altijd op voor de mensen die zichzelf niet konden verdedigen”

Maandag is Gilbert Bossuyt op 75-jarige leeftijd overleden. De voormalige socialistische politicus was 18 jaar burgemeester van de stad Menen. In 2003 werd hij Vlaams minister van onder meer Mobiliteit. Hij leed aan longkanker en besloot zelf om thuis te sterven. “Dat was zijn wens.”

Maandagavond overleed oud-politicus Gilbert Bossuyt in intieme kring bij hem thuis in Menen. “Dat was zijn uitdrukkelijke wens”, vertelt zijn zoon Robbert (30). “Hij leed aan longkanker en besliste om in intieme kring afscheid te nemen. Een mooi moment, met een lach en een traan. Op zijn typische manier, zonder veel franjes. Waardig en vredig.”

“Je kan niet half aan politiek doen. Of je geeft je er volledig voor of gewoon niet”, dat was volgens zijn familie iets waar hij aan hield. Een politiek dier, dat was Gilbert Bossuyt zeker. “Een politiek zwaargewicht”, meent huidig burgemeester van Menen Eddy Lust (Open Vld). “

In 1971 werd de doctor in de Rechten gemeenteraadslid in Menen voor de toenmalige Belgische Socialistische Partij. 18 jaar was hij burgemeester van Menen, van 1989 tot en met 1994 en daarna nog van 2001 tot en met 2012. Hij zetelde ook in de Kamer en het Vlaams parlement en schopte het tot minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie van 2003 tot 2004.

Vol lof

Robbert is vol lof over de politieke carrière van zijn vader. “Niet zozeer voor de functies, wel voor wat hij betekende voor de mensen. Hij kwam altijd op voor mensen die zichzelf niet konden verdedigen. Hij vocht altijd voor de vrijheden en sociale verworvenheden. Hij was altijd consequent in zijn opvattingen en deinsde er niet voor terug die duidelijk te stellen. Dat sommigen in hem een politieke bullebak zagen? Dat zegt meer over die mensen dan over mijn vader.”

De laatste jaren behoorde de politiek vooral tot het verleden. “Hij wou plaats maken voor de toekomst, zonder ooit zijn overtuiging te verliezen. Hij was heel erg fier op zijn loopbaan, maar hij focuste zich nu op zijn rol als opa”, weet Robbert. Bossuyt had met Robbert en Inge twee kinderen. Intussen waren er ook al twee kleinkinderen Antoon en Fran, een derde was op komst. “Hij wist dat het een zoon zou worden. Hij was blij dat ons warme gezin zo zou uitbreiden.” (JDW)