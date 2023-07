Zonnebeeks ereschepen Berenice Kesteloot (78) overleden

Op woensdag 26 juli overleed in Ieper de Zonnebeekse ereschepen Berenice Kesteloot. Ze was de eerste vrouwelijke schepen van Zonnebeke.

Berenice werd geboren in Moorslede op 27 mei 1945. Samen met haar echtgenoot Frans Deré woonde ze in de Statiestraat in Passendale. Ze is de moeder van (+) Els, Ann en Koen, grootmoeder van Melanie en Niek, Anthony en overgrootmoeder van Ellie, Fil.

Scheef bekeken

Hoewel hij nooit een politiek mandaat uitoefende kreeg ze de politieke microbe mee van haar vader. Op vraag van wijlen burgemeester Dirk Cardoen begon Berenice haar politiële loopbaan op de lijst Inspraak. “Niet zo evident”, vertrouwde ze ons later toe. “Mijn echtgenoot Frans Deré was zelfstandig veehandelaar en een stap in de politiek kon zijn activiteiten schaden. Daar kwam nog bij dat Passendale in die periode totaal gericht was op de toenmalige CVP. Ik werd dan ook werkelijk scheef bekeken toen ik zei dat ik op de lijst Inspraak stond. Samen met mijn man zijn we er echter volop voor gegaan. Zonder zijn steun zou ik het waarschijnlijk niet gemaakt hebben.”

Eerste vrouwelijke schepen

Ze werd onmiddellijk verkozen en 3 jaar later nam ze de schepenzetel van dokter Leon Hoflack over en werd schepen van financiën en onderwijs. Een logische beslissing want van opleiding werd ze boekhouder. Ze was toen de eerste vrouwelijke schepen in een mannenwereld.

Bij de volgende verkiezingen werd ze opnieuw verkozen en kon ze terug voor zes jaar haar mandaat opnemen. In 1995 werd Inspraak naar de oppositiebanken verdreven toen sp.a koos voor CD&V in de bestuurscoalitie. Maar ze kwamen er sterker uit en werden beloond met een coalitie in de meerderheid en Berenice werd opnieuw twee jaar schepen.

Mirom

Naast haar schepenambt was ze in de loop der jaren lid van de verschillende raden en commissies. Daarbij lag Mirom haar het nauwst aan haar hart. Berenice Kesteloot had een politieke carrière van 30 jaar. Ze was gemeenteraadslid van 1983 tot 2013 waarvan schepen van 1986 tot 1995 en van 2005 tot 2007.

Dertig jaar politieke inzet, gecombineerd met gezins- en beroepsleven was wel zwaar. Maar ze heeft altijd getracht de juiste combinatie te vinden. Met fierheid mocht ze erop terugblikken.

Uitvaart op 5 augustus

De uitvaartplechtigheid van Berenice heeft plaats op zaterdag 5 augustus om 10.30 uur in de Sint Audomaruskerk van Passendale gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op de gemeentelijke begraafplaats.