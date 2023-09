Zo’n 320 mensen nemen afscheid van barones Françoise de Coninck de Merckem

De uitvaartplechtigheid van barones Françoise de Coninck de Merckem vond zaterdagvoormiddag plaats in de Sint-Bavokerk in Merkem.

De barones werd in stoet te voet naar de Sint-Bavokerk van Merkem gebracht. Zo’n 320 mensen kwamen afscheid nemen, waaronder ook kersvers burgemeester Jeroen Vandromme die in het voorwoord de barones loofde omwille van haar grote inzet voor Merkem.

De eucharistie werd opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen en muziek van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Merkem. Verscheidene nichtjes en neefjes van de barones kwamen, in beide landstalen, vertellen over hun tante die hen zoveel over Merkem en de natuur had verteld.

Na de eucharistie zal de barones bijgezet worden in het familiegraf. Het was een ingetogen dienst die omstreeks 13.30 uur afgelopen was.