“Zijn hart is ontploft van te veel liefde”: kapper Jürgen Deltomme (56) uit Oostende onverwacht overleden aan hartfalen

Jürgen Deltomme (56) is thuis onverwacht overleden aan een hartfalen. De man is een bekend figuur in Oostende en omstreken als kapper en was graag gezien bij iedereen. Het nieuws van zijn overlijden sloeg dan ook in als een bom. Het kapsalon is voor onbepaalde tijd gesloten. “Zijn hart is ontploft van te veel liefde”, zegt zijn man Enrique (48).

“Wij hebben het droevige nieuws te melden dat onze dierbare en zo geliefde Jürgen onverwacht overleden is. Het kapsalon in Oostende zal gesloten zijn voor onbepaalde duur”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van het kapsalon dat door Jürgen werd uitgebaat.

Het nieuws van zijn overlijden slaat in de badstad in als een bom bij zijn vele vrienden, collega-kappers en familie. Woensdagmorgen stond Jürgen nog in zijn kapsalon en ’s middags schilderde hij nog het appartement van zijn mama, die twee jaar geleden overleed.

Er leek geen vuiltje aan de lucht. Woensdagavond ging hij samen met zijn zus Joke, hun nicht en hun neef, waar hij ook peter van is, nog iets eten. En ’s nachts sloeg het noodlot toe.

Geboren en getogen

“Toen mama stierf, besloten Jürgen en ik onze twee andere broers uit te kopen om zo haar appartement in vakantieverhuur te stoppen”, vertelt zijn aangeslagen zus Joke. “Dat appartement schilderden we woensdagmiddag nog. Niets leek erop te wijzen dat Jürgen zich niet goed voelde.”

“Dertig jaar geleden startten we samen een kapsalon in Nieuwpoort. Zestien jaar geleden verhuisden we naar Oostende en ondertussen hebben we ook een kapsalon in Koksijde. Jürgen runde het kapsalon in Oostende en ik runde de andere zaak. Oostende was zijn thuis, hij is hier geboren en getogen. Hij had enorm veel liefde voor zijn stad.”

Zeventien jaar geleden leerde hij Enrique kennen. Elf jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. “Hij was een echte liefdesgever”, zegt Enrique in tranen. “Hij zou daarnaast alles doen voor zijn vrienden. Hij heeft mij altijd in alles betrokken. Hij wou me altijd het liefste dicht bij hem. We deden alles samen, ook in het salon.”

Steunbetuigingen

De ontelbare steunbetuigingen op sociale media spreken boekdelen.

“Zo een lieve, spontane, vrolijke, gekke en hartelijke man voor wie ik enorm veel bewondering had. Het zijn mensen zoals jij die onmisbaar zijn.”

“Je hebt vele mensen hun momenten onvergetelijk gemaakt. De Belgische kapperswereld verliest een goede copain.”

“Oostende verliest een graag gezien societyfiguur en ondernemer.”

“Mijn oprecht medeleven met het verlies van een groot mens, een icoon. Je lach zal ons eeuwig bijblijven.”

Tijdelijk gesloten

Het kapsalon in Oostende is nu tijdelijk gesloten. “Het is de bedoeling dat we het salon op termijn weer openen, samen met ons personeel, en ik ben er ook nog”, vervolgt Enrique.

“We gaan echter geen grote beslissingen nemen op korte termijn. We gaan eerst enkele maanden bekijken wat er precies moet gebeuren. Daarnaast willen we ook rouwen om Jürgen. Ik krijg enorm veel steun van iedereen en daar ben ik erg dankbaar voor. Het is onverwacht en dat doet verschrikkelijk veel pijn. Zijn hart is ontploft van te veel liefde.”

Het is duidelijk dat niet alleen de kapperswereld, maar ook de stad zelf in diepe rouw is. Jürgen was immers tot ver buiten de stadsgrenzen bekend. De begrafenisplechtigheid van Jürgen vindt plaats op vrijdag 2 februari om 10.30 uur in de aula van Crematorium Polderbos.