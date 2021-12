Zij gingen van ons heen: André Tandt (27/01/1929 – 03/12/2021)

Op vrijdagmorgen 3 december overleed André op 92-jarige leeftijd in het WZC ‘t Pandje in Izegem.

Hij zag het levenslicht in Kachtem, waar hij ook de lagere school volgde. Op veertienjarige leeftijd begon hij te werken in een schoenenbedrijf aan café De Club in Emelgem. Acht jaar later was hij drie jaar magazijnier in het leger in Leopoldsburg. Hij werkte ook vier jaar bij de Belgische Spoorwegen, gevolgd door een korte periode bij Tour & Taxis in Brussel. Vanaf 1960 tot 1981 werkte hij als metser bij de firma Seynaeve in de Baronstraat in Izegem. Door het stopzetten van hun bedrijfswerkzaamheden ging André stempelen. Op 60-jarige leeftijd ging hij met pensioen.

Hij legde graag een kaartje of deed mee aan een partij biljarten in De Club in Emelgem, waar hij ook een periode bestuurslid was. Hij was een uitstekend kok. Samen met zijn stiefzoon doorkruiste hij heel Europa. Hij had een zwak voor rivieren, meren en watervallen. Op aardrijkskundig vlak was hij heel goed op de hoogte van alles wat met water te maken had in heel Europa. Hij las veel in boeken over treinen, allerlei landen, dag- en weekbladen. Hij was eveneens een grote liefhebber van bokswedstrijden op tv. Ook voetbal- en wielerwedstrijden spraken hem aan en hielden hem voor de tv.

André was de levenspartner van Henriette Vanwijnsberghe, die op 28 mei 1982 overleed. Hij woonde in Kachtem, daarna in de Baronstraat in Emelgem en sinds 1987 in de Sint-Antoniusstraat in Izegem. Hij was de stiefvader van Didier en de broer van wijlen Daniël en Maria.

De uitvaartliturgie vindt plaats op vrijdag 10 december om 10 uur in de Sint-Jan de Doperkerk in Kachtem. Aansluitend wordt hij ten ruste gelegd in de familiegrafkelder op het Sint-Janskerkhof in Kachtem. (Patrick D. – Uitvaartcentrum Snoeck)