Zaterdag om 14 uur afscheid van onfortuinlijke doelman Arne Espeel (25) in Terschuerenstadion

Zaterdag 18 februari wordt om 14 uur afscheid genomen van doelman van Winkel Sport B in het Terschuerenpark in Sint-Eloois-Winkel. Op de plaats waar de jonge doelman veel mooie momenten kende, maar ook het leven liet. Wie de begrafenisplechtigheid wil bijwonen wordt gevraagd te voet of met de fiets te komen.

Het trieste verhaal Arne Espeel (25) beroerde heel wat mensen, maandagavond waren ruim duizend aanwezigen die mee stapten in de herinneringswandeling voor Arne. Omdat ook heel wat mensen de uitvaart zullen willen bijwonen, koos men uiteindelijk voor het Terschuerenpark om de plechtigheid te organiseren. De uitvaart start om 14 uur.