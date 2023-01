Zaterdag afscheid van wielerfanaat Danny Verhelle (61) uit Izegem die in Calpe overleed

Bosmolenaar Danny Verhelle is op tweede nieuwjaarsdag in Calpe aan een hartfalen overleden. Echtgenote Marianne en zoon Robin vertoefden woensdag nog in Spanje en hopen snel terug te kunnen keren naar huis.

Danny Verhelle voelde zich op oudejaarsdag niet goed. “Hij hoestte veel en had een verkoudheid, maar het beterde niet echt. Hij bleef zich slecht voelen, op 2 januari ‘s morgens hoorde ik hem opstaan”, vertelt echtgenote Marianne. “Hij zat op zijn knieën in de badkamer. We hebben de hulpdiensten nog gealarmeerd, maar er kon geen hulp meer baten. Hij is overleden aan een hartfalen, daarvoor had hij echter nog nooit problemen gehad met zijn hart. HIj sukkelde wat met de rug, maar was voor de rest kerngezond.”

Danny Verhelle, die 28 jaar bij de firma Boucherie gewerkt had en in oktober 2021 met pensioen kon, komt uit een echt wielergeslacht. “Zijn pa had gekoerst en ook onze zoon Robin. Nu was hij nog actief bij wielergroep PeLAton. We waren nu voor twee maanden in Calpe om te overwinteren. We genoten hier vooral van de zon en samen wandelen.”

Twee kleinzoontjes

Zoon Robin reisde zijn ma onmiddellijk achterna. Danny werd in Spanje al gecremeerd, maar alle papierwerk in orde krijgen blijkt er niet makkelijk. “We hopen woensdagavond eindelijk naar huis te kunnen. Zaterdag 14 januari willen we kort na de middag (13 uur) nog een afscheidsdienst houden in de aula van Uitvaart Snoeck. Ik heb al zoveel reacties gehad, het is duidelijk dat heel wat mensen nog afscheid willen nemen van hem.”

Danny Verhelle werd op 13 september 1961 geboren. Hij was de echtgenoot van Marianne Rommel en de pa van Robin Verhelle (Maaike Craeynest), er waren ook al twee kleinzoontjes Louis (12) en Raf (8).