Zaterdag afscheid van overleden stranduitbater Maxim (26) in Knokke

Een maand nadat de populaire stranduitbater Maxim Trio (26) onverwacht om het leven kwam tijdens een vakantie in Panama nemen vrienden en familie zaterdag afscheid. “Voor onze verwerking is het belangrijk dat zijn lichaam is overgebracht en we afscheid kunnen nemen”, zeggen zijn ouders.

De Heilige Margaretakerk in Knokke: daar nemen vrienden en familie zaterdag om 11 uur afscheid van Maxim Trio (26). De populaire stranduitbater van Collins Club kwam op 16 november om het leven tijdens een vakantie met zijn broer en vrienden in Panama. De precieze omstandigheden zijn nog altijd niet helemaal duidelijk. Maar ondertussen is zijn lichaam wel overgebracht naar ons land. En dat is belangrijk voor de verdere verwerking, zeggen zijn ouders.

Maxim was begin november samen met vier vrienden en zijn broer vertrokken naar Costa Rica en zou op 20 december terug huiswaarts keren. Dat deden ze wel vaker samen. Ze logeerden er in het hotel van een vriend en maakten een weekenduitstapje naar Panama. Alleen keerde Maxim nooit terug. Die zaterdagochtend plaatselijke tijd ontdekte de schoonmaakploeg zijn levenloos lichaam in de hotelkamer. Uiterlijk was er niks te zien. Het verdriet om zijn overlijden was enorm. Op het strand kwamen vrienden samen en zijn voetbalkameraden besloten hun naaktkalender – waar Maxim een van de bezielers van was – alsnog uit te brengen. (MM)